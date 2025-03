Der erste Gameplay-Trailer zu WILL: Follow The Light liefert faszinierende Einblicke in die zerstörte Heimatstadt von Will, eine Gemeinschaft, die am Rande des Überlebens steht. Mit atemberaubenden Bildern der Nordlichter wird eine mystische Atmosphäre geschaffen, die den Spieler in eine zerbrochene Welt eintauchen lässt.

Doch nicht nur die Landschaft zieht die Aufmerksamkeit auf sich: Das Gameplay stellt uns die Steuerung einer Yacht auf den offenen Meeren vor, wo Rätsel und Herausforderungen auf uns warten. Jede Entscheidung, jede Bewegung auf den weiten Gewässern könnte die Zukunft dieser Welt verändern. WILL vereint Abenteuer, Exploration und knifflige Denksportaufgaben in einer einzigartigen Erzählung – ein Abenteuer, das uns tief in die Dunkelheit und das Licht gleichermaßen zieht.

WILL: Follow The Light erscheint noch 2025.