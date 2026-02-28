Unreal Engine 5 trifft auf die Einsamkeit eines Leuchtturmwärters – der neue Trailer zu WILL: Follow the Light lässt uns ordentlich frösteln. TomorrowHead Studio schickt uns als Will in den hohen Norden, um unseren verschollenen Sohn zu finden.

Wer bei Titeln wie Alan Wake oder Firewatch feuchte Hände bekommt, sollte jetzt hellhörig werden. Die Atmosphäre im Gameplay-Trailer wirkt massiv, besonders wenn wir mit unserer Jacht „Molly“ durch die raue See pflügen oder uns per Hundeschlitten durch den Schnee kämpfen. Das Studio protzt nicht nur mit schicker Grafik, sondern setzt auf reale Mechaniken.

Wer wissen will, ob die Steuerung sauber flutscht oder der Grind im Eiswind nervt, zockt die Demo ab sofort auf Steam. Die Konsolen-Fassung folgt später im Jahr.

Habt ihr Bock auf echten Nord-Norden oder schreckt euch das langsame Tempo eher ab?