Willkommen bei Battlefield Labs: Deine Chance, die Zukunft von Battlefield mitzugestalten

Das Ziel ist es, die Community ständig zu informieren und transparent über den Fortschritt der Entwicklung zu berichten. Das bedeutet regelmäßige Updates, die euch nicht nur auf dem Laufenden halten, sondern euch auch tiefere Einblicke in die Entwicklungsprozesse geben werden. Seid also gespannt auf viele spannende Enthüllungen und detaillierte Berichte direkt aus den Studios.

Möchtest du Teil dieser außergewöhnlichen Reise werden? Die Registrierung für Battlefield Labs ist der erste Schritt. Die Entwickler suchen nach einer vielfältigen Community, die sowohl aus erfahrenen Battlefield-Veteranen als auch aus neuen Rekruten besteht. Nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern wird an den ersten Tests teilnehmen – vorerst nur in Europa und Nordamerika. Doch im Laufe der Zeit werden noch viele weitere Spieler aus anderen Regionen die Möglichkeit bekommen, sich zu beteiligen.

Die Tests beginnen mit den grundlegenden Mechaniken: den Kämpfen und Zerstörungen, die für das Spielerlebnis von Battlefield so charakteristisch sind. Im Anschluss daran wird der Fokus auf die Balance der Waffen, Fahrzeuge und Gadgets gelegt. Doch damit ist noch lange nicht Schluss – Karten, Spielmodi und das Truppspiel werden ebenfalls auf Herz und Nieren geprüft. Besonders spannend wird es bei den Anpassungen am Klassensystem von Battlefield, das ebenfalls auf eure Rückmeldungen angewiesen ist. Die Entwickler möchten das Spielerlebnis noch tiefer und strategischer gestalten, sodass das Feedback zu den verschiedenen Klassen – Sturmsoldat, Pionier, Versorgungssoldat und Aufklärer – besonders wertvoll ist.

In der Pre-Alpha-Phase fühlt sich das Spiel bereits vielversprechend an, doch die wahre Magie wird durch eure Teilnahme entfaltet. Ihr könnt aktiv zur Balance des Spiels beitragen, indem ihr euch mit den verschiedenen Aspekten auseinandersetzt und die Entwickler mit wertvollen Einsichten versorgt.

Battlefield Labs ist mehr als nur eine Testplattform – es ist der Ort, an dem die Magie von Battlefield auf die Wünsche und Bedürfnisse der Spieler abgestimmt wird. Hier habt ihr die Möglichkeit, Konzepte und Spielmechaniken vor der Veröffentlichung zu testen und zu bewerten. Das Ziel ist es, sicherzustellen, dass das Endprodukt nicht nur den Erwartungen entspricht, sondern diese übertrifft. Aber Achtung, nicht alles, was ihr seht, wird ausgereift sein. Als Teil dieser exklusiven Testphase werdet ihr unfertige Spielinhalte erleben und Feedback zu verschiedenen Aspekten des Spiels geben, von den grundlegenden Mechaniken bis hin zu den fortschrittlicheren Features.

