Wir versteigern eine PS5 Digital Edition für den guten Zweck

Die PS5 ist weiterhin begehrt wie kein anderes Entertainment-Produkt in diesen Tagen. Nur die Verfügbarkeit ist nach wie vor schwierig, was sich voraussichtlich in den kommenden Monaten auch nicht ändern wird.

Da wir nun selbst alle bei uns mit PS5 Konsolen versorgt sind, aber noch eine Digital Edition über haben, mit der wir nicht wissen wohin, haben wir entschieden diese für einen guten Zweck zu versteigern. Das Paket umfasst aktuell eine PS5 Digital Edition, ein zusätzlichen DualSense Controller in Cosmic Red, sowie ein original PlayStation Lanyard. Weitere Extras (etwa Spiele) ergänzen wir, sobald entsprechende Zusagen da sind.

An PS5 Versteigerung teilnehmen

Um die üblichen Gewinnspiel-Hopper auszubremsen, und nur echte Fans zu beteiligen, wird die PS5 diesmal versteigert. Heißt, Teilnehmer müssen ein Mindestgebot abgeben, das sie uns per E-Mail zusenden können. Das jeweils höchste Gebot wird hier öffentlich gemacht und bekommt am Ende der Versteigerung den Zuschlag. Natürlich können auch Gebote aktualisiert werden, sofern man selbst überboten wurde.

Der Erlös aus der Versteigerung geht abzüglich aller Kosten an einen Tierschutzverein unserer Wahl. Bei der PS5 handelt es sich natürlich um ein brandneues Gerät, versiegelt und mit Rechnung, sowie voller Garantie. Euer Vorteil: kein stressiges hinterher gerenne nach einer PS5 und noch was Gutes tun!

Gebote können bis zum 17. Dezember 2021 / 12 Uhr über unser Kontaktformular eingesendet werden. Damit sollte die PS5 bis Weihnachten unter eurem Baum liegen. Optional wäre eine persönliche Abholung in Berlin möglich. Spaßgebote werden ignoriert, ebenso erwarten wir, dass derjenige, der den Zuschlag erhält, sich dann auch daran hält. Andernfalls rückt das nächst niedrige Gebot nach. Der erfolgreiche Bieter wird anschließend von uns über die angegebene E-Mail-Adresse (bitte auf Richtigkeit achten) kontaktiert.

Aktuelle Gebote:

Alex M. – 300 EUR

Viel Erfolg!