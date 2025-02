Wird Peter Parker ein zentraler Held in Marvel’s Spider-Man 3?

Insomniac Games arbeitet unermüdlich an Marvel’s Spider-Man 3, mit einer geplanten Veröffentlichung für die PS5 im Jahr 2028. Doch ein wichtiger Aspekt wurde jetzt von Yuri Lowenthal, dem Synchronsprecher von Peter Parker, bestätigt: Der beliebte Spinnenheld wird auch im dritten Teil der Serie eine bedeutende Rolle spielen.

Am Ende von Spider-Man 2 zieht sich Peter Parker nach einer Reihe intensiver Kämpfe aus dem aktiven Heldenleben zurück und überlässt die Verantwortung für den Schutz von New York Miles Morales. Stattdessen widmet sich Peter seinem Privatleben und engagiert sich für die Emily-May Foundation. Doch für alle, die dachten, Peter wäre nun Geschichte, kam die Überraschung: Lowenthal versicherte, dass Peter nicht „auf die Couch verbannt“ wird.

Peter ist jedenfalls nicht weg

In einem Gespräch auf der MultiCon, einer Benefizveranstaltung zur Unterstützung der L.A.-Waldbrand-Wiederaufbauhilfe, erklärte Lowenthal: „Es gibt nur sehr wenige Dinge, die ich über dieses Spiel sagen kann, aber das, was ich sagen kann, ist, dass Peter nicht weg ist. Er wird weiterhin eine Rolle spielen.“ Diese Aussage lässt vermuten, dass Insomniac Games das Erbe von Peter Parker noch lange nicht abgeschlossen hat. Auch wenn der Übergang zu Miles im letzten Spiel klar war, bleibt die Frage: Was könnte Peter dazu bewegen, seine Spinnenkräfte wieder einzusetzen?

Ein möglicher Auslöser könnte ein neuer Gegner sein. Die Erwähnung des „G-Serums“ in Spider-Man 2 deutet auf das Wiederauftauchen von Norman Osborn hin, dem künftigen Grünen Kobold. Sollte dieser die Bühne betreten, könnte Peter keine andere Wahl haben, als sich erneut in den Kampf zu stürzen – und das könnte nicht nur den Verlauf von Spider-Man 3 beeinflussen, sondern auch die Dynamik zwischen den Helden.

Neue Helden stoßen dazu

Ein weiteres spannendes Detail aus der Post-Credit-Szene von Marvel’s Spider-Man 2 ist die Einführung von Cindy Moon, die in den Comics zur Superheldin Silk wird. Fans spekulieren bereits, dass Silk eine bedeutende Rolle in Marvel’s Spider-Man 3 spielen wird – und vielleicht sogar als spielbarer Charakter hinzukommt. Sollte das zutreffen, könnten Spieler in der Zukunft mit drei verschiedenen Spider-Helden auf die Jagd gehen, jeder mit einzigartigen Fähigkeiten und Missionen.

Zusätzlich kursieren Gerüchte, dass Insomniac Games erwägt, Marvel’s Spider-Man 3 in zwei Teile zu unterteilen, was die Vorfreude auf das Spiel nur noch weiter steigert. Doch bis zur Veröffentlichung in 2028 bleibt die Frage: Wie wird sich Peters Rolle im neuen Spiel entwickeln?