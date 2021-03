Wired Showcase – The Last Worker, Arcade Paradise, Tiny Troopers & mehr

In der vergangenen Nacht hielt auch Wired Productions einen speziellen Showcase ab, bei dem man gleich mehrere neue Titel vorgestellt hat. Neben dem PS5 Upgrade für Deliver Us the Moon stehen hier wieder einige Indie-Perlen an.

Dazu gehört The Last Worker von Wolf & Wood and Oiffy – ein Narrative-Adventure, das sich um den Kampf in einer zunehmend automatisierten Welt dreht. The Last Worker kombiniert dazu einen hand-crafted Artstyle mit einer einzigartigen Spielmechanik in einer epischen Umgebung. Dazu verspricht man eine emotionale, zum Nachdenken anregende und komödiantische Geschichte mit Charakteren, die von einer All-Star-Besetzung aufgeführt werden.

Release: 2022

Arcade Paradise

Arcade Paradise ist ein 90er Jahre Retro-Arcade-Adventure. Mit den Schlüsseln für die Familien-Wäscherei beschließt Ashley, das Geschäft umzugestalten und der verschlafenen Stadt Grindstone etwas zu bieten, über das sie sich freuen kann. Seid eurem Vater immer einen Schritt voraus, verwaltet und investiert die Gewinne und baut euer eigenes Arcade-Paradies.

Tiny Troopers: Global Ops

Mit Tiny Troopers: Global Ops erwartet euch ein Twin-Stick Shooter, in dem ihr eine Eliteeinheit von Tiny Troopers auf actiongeladenen Missionen führt, um Horden skrupelloser Feinde aus allen Ecken der Welt zu besiegen.

Lumote

Lumote, die matschigste biolumineszierende Kreatur, ist auf der Suche nach dem Sturz der Mastermote in diesem wunderschönen 3D-Puzzle-Plattformer. In einer Geschichte von zwei gegensätzlichen Mächten im Kampf um Kontrolle muss Lumote eine Welt voller Rätsel durchdenken. Wenn ihr die Kontrolle über die Bewohner der Welt, die Motes, übernehmt und seine Fähigkeiten nutzt, um Fortschritte zu erzielen, wird euer Verhalten euch auf eurer Reise in die Tiefe auf der Suche nach dem Mastermote entweder unterstützen oder behindern.

Tin Hearts

Tin Hearts ist ein Lemming-style Game. Entdeckt darin eine epische Geschichte über Generationen und Dimensionen hinweg. Führe eine Truppe schelmischer Zinnsoldaten durch eine Welt voller Schönheit, Magie und Mysterien und benutze eine Vielzahl von skurrilen und erfinderischen Geräten, um sie zum Ziel zu geleiten.

Marschiert dazu durch über 40 Level und Soldaten-Routing-Rätseln und sucht neue Wege, denen euer Spielzeug folgen kann. Überwindet immer brillantere Rätsel, um die emotionale Geschichte von Albert Butterworth, einem genialen Erfinder der viktorianischen Zeit, zu enträtseln.