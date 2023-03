Witches of the New World mit erstem Teaser angekündigt1

Horizontal Entertainment und TagWizz haben mit Witches of the New World ein brandneues Horror-Action-RPG angekündigt, das man heute mit einem Teaser vorstellt.

Der Titel greift die berüchtigten Hexenprozesse von Salem / Neuengland auf und setzt auf eine unorthodoxe Kombination aus Survival-Horror und Souls-ähnlichen Kämpfen. Witches of the New World ist zudem eines der ersten AA+-Videospiele dieser Größenordnung, das in Lateinamerika entwickelt wird.

„Wir glauben, dass dieses Videospiel etwas Neues auf den Tisch bringt“, sagte William James, der Director des Projekts. „Witches of the New World wird mit der Unreal Engine 5 entwickelt und führt die Spieler in eine Zeit und einen Ort ein, die in der Industrie selten erforscht werden: angloamerikanische Kolonien des 17. Jahrhunderts und ihre inneren Konflikte.“

Witches of the New World wird ein Souls-like Action-/Adventure mit Schwertkämpfen aus der Third-Person-Perspektive, mit akrobatischen Mechaniken und einer umfangreichen Bibliothek gruseliger Kreaturen, die die Spieler alleine beim Anblick nervös machen sollen.

Witches of the New World erscheint 2025 für nicht näher genannte Plattformen.