Wo ist Marvel’s Wolverine, Sony? – Eine No-Show mit Ansage

Trotz hoher Erwartungen war „Marvel’s Wolverine“ beim Summer Game Fest 2025 erneut kein Thema. Der Titel von Insomniac Games, der seit seiner Ankündigung im September 2021 quasi untergetaucht ist, fehlt inzwischen auf fast jeder größeren Bühne – zuletzt beim State of Play und nun auch bei Geoff Keighleys Main-Show.

Vier Jahre Funkstille – und keine Besserung in Sicht

Dass ein Spiel dieser Größenordnung über Jahre hinweg kein Update bekommt, ist ungewöhnlich. Zumindest, wenn es noch in aktiver Entwicklung ist. Zwar ist bekannt, dass Insomniac Games durch die massiven Hacks Ende 2023 schwer getroffen wurde – dabei gerieten auch frühe Materialien zu „Marvel’s Wolverine“ und der Spider-Man-Reihe an die Öffentlichkeit. Doch anstatt das Kommunikationsvakuum zu beenden, herrscht weiter Schweigen.

Gerüchten zufolge könnte man intern tatsächlich größere Änderungen am Spielverlauf oder Ton vorgenommen haben, um sich klarer vom bereits erschienenen „Marvel’s Spider-Man 2“ abzugrenzen. Der erhielt übrigens keinen Story-DLC – für viele ein weiteres Signal, dass Ressourcen frühzeitig auf „Marvel’s Wolverine“ umgeschichtet wurden. Aber das bleibt Spekulation.

Partnerlabel ohne Substanz?

Besonders enttäuschend: Sony ist offizieller Partner des Summer Game Fest 2025 – und hatte trotzdem kaum relevante Inhalte vorzuweisen. Weder Neuankündigungen noch neue Trailer zu bekannten Spielen wie „Marvel’s Wolverine“ oder meinetwegen etwas gänzliches Anderes. Auch der bereits im Vorfeld eher durchwachsene State of Play zeigt: Sony scheint aktuell keinen großen Fahrplan für First-Party-Highlights öffentlich machen zu wollen. Das verärgert nicht nur Fans, sondern wirft zunehmend auch Fragen nach der Rolle des Publishers im laufenden Konsolenzyklus auf.

In sozialen Netzwerken wie X ist die Enttäuschung deutlich spürbar. Der Hashtag #WolverinePS5 wird aktuell eher von Frust als von Vorfreude getragen. Viele stellen inzwischen offen infrage, ob Marvel’s Wolverine überhaupt noch für die aktuelle Konsolengeneration erscheint? Fakt ist: Im Juli steht ein neuer State of Play zu Ghost of Yōtei an. Will man diesem Spiel bewusst nicht die Show stehlen – oder lenkt man damit nur von einer kreativen Baustelle ab?

Aber wer weiß – vielleicht überrascht uns Sony ja beim Xbox Showcase mit einer Weltpremiere, jetzt wo Microsoft fleißig Spiele auf die PS5 bringt. In Zeiten wie diesen ist offenbar alles möglich – außer Transparenz.

„Marvel’s Wolverine“ existiert – vermutlich. Doch wann und wie es jemals das Licht der Welt erblickt, bleibt offen. Dass Sony nicht einmal im eigenen Segment etwas dazu beizutragen hat, dürfte der größte Dämpfer für viele gewesen sein.

Was meint ihr: Zieht sich Sony zu Recht zurück – oder verschenkt man hier wertvolles Vertrauen?