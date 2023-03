„Die beste Art zu beschreiben, wie sich Wo Long anfühlt, ist, wenn man die Grafik und den Schwertkampf der Dynasty Warriors- und Nioh-Spiele mit einer Prise Sekiro kombiniert. Was dann passiert, ist, dass man ein Spiel bekommt, das ziemlich schwierig, aber ach so lohnend ist, wenn man das scheinbar Unmögliche überwindet.“

Der Titel spielt im Jahr 184 n. Chr., während der späteren Han-Dynastie, in einem Land, das von Chaos und Zerstörung heimgesucht wird. In den Turbulenzen der Drei Königreiche trifft man nicht nur auf unzählige Dämonen sondern auch auf einige der mächtigsten und furchterregendsten Krieger der Geschichte, wie Liu Bei, Cao Cao und Sun Jian.

