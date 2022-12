Wo Long: Fallen Dynasty – Neuer Action-Trailer enthüllt die Steelbook Edition

Wer Wo Long: Fallen Dynasty vorbestellt, erhält außerdem die Zhuqye-Rüstung, während Spieler, die das Spiel bis zum 16. März erwerben, zusätzlich die Baihu-Rüstung bekommen. Im Handel wird es zusätzlich eine limitierte Steelbook Edition geben, welche obendrein den Crown of Zhurong und Crown of Gonggong DLC beinhaltet.

Wo Long: Fallen Dynasty erzählt die dramatische, actiongeladene Geschichte eines namenlosen Milizsoldaten, der in dieser düsteren Fantasy-Version der späten Han-Dynastie ums Überleben kämpft und in die Drei Reiche von Dämonen heimgesucht werden. Als Spieler muss man sich mithilfe von chinesischen Kampfkünsten wehren, Schwertmanövern anwenden und sich gegen zahlreiche tödliche Kreaturen und feindliche Soldaten wehren. Nur die im Inneren eines jeden Kriegers verborgenen wahren Kräfte können die Widersacher stoppen.

