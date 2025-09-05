Wo The Expanse: Osiris Reborn über Mass Effect hinausgeht

Es wirkt fast wie ein Sakrileg, wenn man im gleichen Atemzug Mass Effect und ein neues Sci-Fi-Rollenspiel nennt. Biowares Reihe hat das Genre lange geprägt, nicht zuletzt mit ihrem ikonischen Squad-System und der Mischung aus Action und RPG-Mechaniken. Doch was Owlcat Games mit The Expanse: Osiris Reborn aufbaut, klingt danach, als wolle man bewusst an diesem Erbe rütteln. Und an einigen Stellen geht das Projekt sogar einen Schritt weiter.

Companions, die mehr sind als Beiwerk

Der spannendste Punkt ist das Companion-System. Ja, natürlich: Auch hier nehmen wir zwei Begleiter aktiv in Missionen mit, hören Dialoge, sehen Reaktionen und bauen Beziehungen auf. Aber das Team von Owlcat will mehr, wie sie im Interview mit Wccftech verraten. Selbst Charaktere, die gerade nicht Teil der aktiven Party sind, bleiben präsent. Sie funken uns über Funk an, geben Ratschläge, übernehmen Aufgaben oder greifen punktuell ins Missionsgeschehen ein.

Das klingt nicht nur nach mehr Dynamik, sondern auch nach einer Welt, in der das gesamte Team tatsächlich als Einheit funktioniert – und nicht, wie in vielen Genrevertretern, im Hintergrund parkt, bis wir sie wieder einladen. Die Inspiration durch Mass Effect 2s Suicide Mission ist klar erkennbar, aber Osiris Reborn will daraus eine Grundmechanik machen.

Hard Sci-Fi statt Space-Magie

Der zweite Punkt, mit dem sich das Spiel abhebt, ist sein Hard-Sci-Fi-Touch. Die Entwickler setzen nicht auf spektakuläre Space-Magie, sondern versuchen, physikalische Realitäten konsequent ins Gameplay zu übersetzen. Zero-G-Abschnitte sind keine „schwebenden Shooter-Sequenzen“, sondern beinhalten Faktoren wie magnetische Boots, Corioliskraft oder die Funktionsweise von Granaten im Vakuum.

Auch die Darstellung von Blut im All oder die Art, wie sich Vibrationen über die Oberfläche einer Raumstation übertragen, sollen für Authentizität sorgen. Das mag auf den ersten Blick wie Detailverliebtheit wirken, dürfte aber im Zusammenspiel mit den RPG-Mechaniken und den taktischen Kämpfen dafür sorgen, dass The Expanse: Osiris Reborn tatsächlich nach einem Expanse-Spiel aussieht und sich nicht nur so nennt.

Natürlich ist noch vieles im Entwicklungs-Stadium, und bis zum Release kann sich einiges ändern. Aber die Richtung ist klar: Owlcat versucht nicht, Mass Effect zu kopieren. Stattdessen will man dessen Stärken – das Teamgefühl, die Entscheidungsmomente, die emotionale Bindung an die Crew – nehmen und durch glaubwürdige Sci-Fi-Regeln und eine konsequent aktive Companion-Struktur erweitern. Wenn das aufgeht, könnte Osiris Reborn nicht nur für Expanse-Fans spannend werden, sondern auch für alle, die seit Jahren auf ein echtes Next-Gen-Sci-Fi-Rollenspiel warten.