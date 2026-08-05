Wolfenstein (2009): Remaster-Gerüchte verdichten sich vor QuakeCon 2026

Microsoft bereitet offenbar die Rückkehr des seit 2014 unerhältlichen Raven-Software-Shooters Wolfenstein auf moderne Plattformen vor. Aktuelle Datenbank-Anpassungen auf Steam deuten auf einen unangekündigten Shadow-Drop im Rahmen der QuakeCon 2026 hin.

Symptomatische Backend-Updates vor Messebeginn

In den Datenbankprotokollen von SteamDB spazieren im Vorfeld der QuakeCon regelmäßig Vorboten kommender Veröffentlichungen durch die Systemprotokolle. Beim 2009 veröffentlichten Ego-Shooter Wolfenstein wurde das ursprüngliche Release-Datum vom 18. August 2009 ersatzlos gestrichen. Zeitgleich taucht ein frischer „Steam Deck Verified“-Status auf. Das ist kein Zufall. Solche Backend-Eingriffe erfolgen bei unangekündigten Re-Releases gezielt, um die automatisierte Kompatibilitätsprüfung der Valve-Hardware abzuwickeln.

Ein direkter Release im Rahmen der QuakeCon folgt einer etablierten Veröffentlichungslogik. Bethesda nutzt das hauseigene Event seit Jahren für Überraschungsveröffentlichungen restaurierter Shooter-Klassiker. Nach Quake (2021), Quake II (2023) und der DOOM + DOOM II-Collection (2024) fügt sich der 2009er-Teil nahtlos in diese Reihenfolge ein.

Beseitigung alter Lizenzblockaden durch Microsoft

Dass der Reboot von Raven Software über ein Jahrzehnt lang digital unerhältlich war, lag schlicht an verfahrenen Markenrechten. Entwickelt von Raven Software, vertrieben über Activision, basierend auf der IP von id Software: Diese Konstellation verhinderte nach dem Verkauf von id Software an ZeniMax jeden weiteren Vertrieb. Microsoft besitzt nach den Übernahmen von ZeniMax Media und Activision Blizzard sämtliche beteiligten Parteien samt Rechteportfolio. Die juristischen Hürden sind damit vollständig geräumt.

Ein Re-Release fügt sich zudem in die aktuelle Konzernausrichtung ein. Nach internen Umstrukturierungen fokussiert ZeniMax seine Kapazitäten verstärkt auf etablierte Kernmarken. Die Zugänglichmachung des Zwischenschritts zwischen Return to Castle Wolfenstein (2001) und Wolfenstein: The New Order (2014) schließt eine wesentliche Lücke in der Verfügbarkeit der Serie.

Technischer Zustand des Originals von 2009

Der Shooter nutzte seinerzeit eine stark modifizierte id Tech 4 Engine und ergänzte das gewohnte Gunplay um die sogenannte „Schattenwelt“ (Thule-Medaillon) mit Zeitlupe und Schildmechaniken.

Grafik-Framework: id Tech 4 (technisch verwandt mit Doom 3)

id Tech 4 (technisch verwandt mit Doom 3) Plattformen im Jahr 2009: PC, PlayStation 3, Xbox 360

PC, PlayStation 3, Xbox 360 Hauptproblem der PC-Fassung: Fehlende Anpassungen an moderne Bildwiederholraten, fehlerhafte Skalierung bei 4K-Auflösungen, fehlender Controller-Support im Original.

Ein sauberer Neu-Release erfordert technische Anpassungen an moderne Framerates, native Controller-Einbindung sowie eine Entfernung veralteter Abfrage-Mechaniken. Ob bestehende Besitzer der alten Steam-Version ein kostenfreies Upgrade erhalten, ist unklar.

Eine Neuauflage von Wolfenstein (2009) ist kein grafisches Schwergewicht, sondern primär eine Konservierungsmaßnahme. Für PC- und Handheld-Spieler schließt der Titel ein nerviges Verfügbarkeitsloch ohne den Zwang zu Graumarkt-Keys oder Emulatoren. Wenn der Preis stimmt, liefert der Shadow-Drop grundsolides Gunplay der späten 2000er-Jahre direkt auf das Steam Deck.