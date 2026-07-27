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Wolfenstein 2009 vor Comeback: Bekommt der vergessene Shooter ein Remaster?

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Frische SteamDB-Updates deuten auf ein Remaster von Wolfenstein (2009) hin. Kehrt der verschollene Raven-Shooter jetzt bald zurück? Alle Details zur News.

Wolfenstein Remaster

SteamDB-Einträge zeigen frische Updates und Kompatibilität mit dem Steam Deck für das seit Jahren verschollene Wolfenstein von 2009. Steht uns vor einem möglichen Wolfenstein 3 die Rückkehr des Raven-Software-Klassikers bevor?

Das Spiel tauchte in den SteamDB-Einträgen mit Optimierungen für das Steam Deck und die Steam Machine auf. Zudem wurde das ursprüngliche Veröffentlichungsdatum aus dem Store-Eintrag entfernt. Das passiert nicht grundlos. Wer seine Datenbankeinträge nach über einem Jahrzehnt so gründlich anfasst, plant einen Relaunch oder ein Remaster.

Warum das Raven-Kapitel für uns Gamer wichtig ist

Das 2009er Wolfenstein gilt als das schwarze Schaf der Reihe, weil es damals kommerziell floppte und kurz nach dem Release digital von allen Plattformen verschwand. Spielerisch verknüpfte der Shooter klassisches Gunplay mit Okkultismus und den Kräften des Schleiers.

Es war eines der letzten eigenen Projekte von Raven Software, bevor das Studio fast ausschließlich als Support-Schmiede für Call of Duty abgestellt wurde. Wer den Titel damals verpasst hat, kommt auf moderner Hardware schlicht nicht mehr legal heran. Ärgerlich. Ein Re-Release schließt diese Lücke.

Bethesda und Microsoft könnten den Klassiker nutzen, um die Wartezeit auf ein vermeintliches Wolfenstein 3 zu überbrücken. Durch die Übernahme von Activision Blizzard liegen die Markenrechte ohnehin im selben Haus. Ein Schatten-Release auf Steam und im Game Pass ist damit extrem naheliegend. Passt einfach.

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Ein Remaster von Wolfenstein 2009 ist kein Grafik-Wunderwerk, aber ein längst überfälliger Schritt zur Erhaltung von Gaming-Geschichte. Für die Community ist die Rückkehr eine fantastische Nachricht, selbst wenn nur die Originalversion neu aufgesetzt wird.

Hast du Raven Softwares Wolfenstein von 2009 damals auf PC, PS3 oder Xbox 360 gespielt, oder würdest du dem Okkult-Shooter erst im Game Pass eine Chance geben?

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RoterGiftPilz
27. Juli 2026 08:40

Also das Bild was ihr zeigt ist von the Old blood solltet ihr vielleicht ändern. 😅

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