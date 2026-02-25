Wolfenstein 3: Erste Details zur Story durch Casting-Leak aufgetaucht

Die Hinweise verdichten sich, dass Wolfenstein 3 bei MachineGames längst in Produktion ist. Neue Casting-Informationen liefern nun erste, wenn auch unbestätigte Story-Details, inklusive einer möglichen neuen Schlüsselfigur.

Quellen berichteten, dass das Studio an einem weiteren Teil der Reihe arbeitet. Studioleiter Jerk Gustafsson erklärte zudem, das Team habe stets vorgehabt, zur Marke zurückzukehren. Eine offizielle Ankündigung fehlt bisher, doch die Indizienlage wird dichter.

Das Projekt „Valkyrie“ wirkt wie ein klarer Produktionsstart

Das Casting läuft offenbar unter dem Codenamen „Valkyrie“. Beteiligt sind laut Unterlagen unter anderem Performance Director Tom Keegan und Casting Director Emily Schweber, die beide bereits an früheren Projekten des Studios gearbeitet haben. Die Performance-Aufnahmen sollen im April beginnen, weitere Drehs sind bis 2027 geplant. Das spricht für eine Produktion, die über die Konzeptphase hinaus ist.

Nach dem Release von Indiana Jones and the Great Circle Ende 2024 hätte das Studio zeitlich den Rücken frei, um voll auf Wolfenstein 3 umzuschwenken. Rein logisch passt das. Ein Release vor 2027 wirkt dennoch optimistisch, da Performance Capture und Postproduktion Zeit fressen, vor allem bei storylastigen Titeln.

Neue Figur deutet auf emotionalere Erzählstruktur

Brisant ist die Beschreibung einer Figur namens Sofiya. Laut Casting-Text handelt es sich um ein ukrainisches Waisenkind im Alter zwischen acht und elf Jahren, das gemeinsam mit einem Hund eine Bindung zum Serienprotagonisten aufbaut und ihn begleitet. Die Beschreibung betont Trauma, Misstrauen und eine Entwicklung hin zu einer widerstandsfähigen Überlebenden, angeblich unter dem Schutz des Widerstands.

Das klingt nach einer klaren dramaturgischen Verschiebung. Die bisherigen Teile lebten von überzeichneter Gewalt, Tempo und politischer Zuspitzung. Eine enge Begleiterfigur würde den Ton verändern, da sie den Fokus stärker auf zwischenmenschliche Dynamik legt. Der Serienheld scheint ebenfalls zurückzukehren.

Parallel kursieren Berichte über eine mögliche TV-Umsetzung für Prime Video. Sollte Bethesda eine koordinierte Veröffentlichung planen, wäre das strategisch nachvollziehbar. Ob das Projekt davon profitiert oder unter Erwartungsdruck leidet, steht auf einem anderen Blatt.

Wolfenstein 3 ist greifbarer als noch vor wenigen Monaten. Doch bevor wir über Features oder Setting diskutieren, braucht es eines: eine offizielle Vorstellung.