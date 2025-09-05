Latest

Wolfenstein-Dokumentation deutet auf dritte Episode der Reboot-Saga hin

Eine neue Noclip-Doku zu Wolfenstein enthüllt: Die Reboot-Serie war von Anfang an als Trilogie geplant. Kommt jetzt endlich Teil 3?

Wolfenstein Tv Series

Wer dachte, die Geschichte von B.J. Blazkowicz sei auserzählt, sollte genauer hinhören. In einer frisch veröffentlichten Dokumentation von Noclip spricht MachineGames-Regisseur Jerk Gustafsson über den Reboot von Wolfenstein. Und dort fällt ein Satz, der Fans aufhorchen lässt: „Wir haben das Spiel immer als Trilogie gesehen.“

Damit bestätigt Gustafsson, dass die Saga um B.J. von Anfang an auf drei Teile ausgelegt war, und bislang fehlen uns bekanntlich noch die letzten Kapitel.

Von „The New Order“ bis „Youngblood“

Die jüngsten Teile, Wolfenstein: The New Order (2014) und The New Colossus (2017), haben die Reihe mit brachialem Shooter-Gameplay und erzählerischem Mut modernisiert. Danach folgte das Spin-off Youngblood (2019), in dem B.J.s Töchter in die Fußstapfen des Vaters traten, allerdings ohne den großen erzählerischen Wurf. Seitdem herrscht Funkstille.

Mit dem Hinweis aus der Dokumentation ist klar: B.J. sollte ursprünglich nicht einfach sang- und klanglos von der Bildfläche verschwinden.

Was das für Fans bedeutet

MachineGames war zuletzt mit Indiana Jones und der Große Kreis beschäftigt, das inzwischen erschienen ist und heute einen brandaktuellen Story-DLC erhalten hat. Das könnte Ressourcen freimachen – und der Weg für Wolfenstein 3 wäre damit frei. Dass Gustafsson die „geplante Trilogie“ nicht nur beiläufig erwähnt, sondern sogar betont, lässt darauf schließen: Im Studio schlummert mindestens ein Konzept, vielleicht sogar ein erster Entwurf.

Natürlich ist das keine Ankündigung. Aber wenn Entwickler in Dokus solche Nebensätze fallen lassen, geschieht das selten ohne Hintergedanken.

Ob wir bald offiziell Neues zu Wolfenstein hören, bleibt abzuwarten. Sicher ist nur, dass das Franchise noch erzählerisches Potenzial hat, und die Fans warten längst auf B.J.s letzten großen Auftritt. MachineGames steht also unter Zugzwang – und wer weiß, vielleicht sind die Würfel im Hintergrund längst gefallen.

