World of Tanks: HEAT – Closed Beta startet am 16. April für Konsole und PC

Wargaming schickt den eigenständigen Taktik-Shooter „World of Tanks: HEAT“ vom 16. bis zum 20. April in die Closed Beta auf PC, PS5 und Xbox Series X|S.

Der neue Ableger bricht mit dem gewohnten Simulations-Ansatz und setzt auf ein klassenbasiertes Agenten-System mit experimentellen Fahrzeugen. Die Testphase findet plattformübergreifend statt und umfasst neben den aktuellen Konsolen auch den PC (Steam/WGC), das Steam Deck sowie Cloud-Gaming via Nvidia GeForce NOW.

Drei Klassen und acht Karten im Beta-Test

Im Gegensatz zum Hauptspiel orientiert sich „World of Tanks: HEAT“ strukturell eher an modernen Hero-Shootern. Spieler wählen zwischen Eliteagenten, die in drei Rollen unterteilt sind: Defender, Assault und Marksman. Diese Rollen bestimmen maßgeblich die Synergie auf dem Schlachtfeld, wobei die Fahrzeuge durch Panzerungsmodule und Waffensysteme weiter individualisiert werden können.

Die Beta bietet bereits einen beachtlichen Umfang an Inhalten:

Vier Spielmodi: Drei 5v5-Varianten (Hardpoint, Control, Kill Confirmed) sowie der großflächige Conquest-Modus (10v10).

Drei 5v5-Varianten (Hardpoint, Control, Kill Confirmed) sowie der großflächige Conquest-Modus (10v10). Acht Karten: Die Schauplätze sind für dynamischere Gefechte konzipiert als die oft statischen Maps des Originals.

Die Schauplätze sind für dynamischere Gefechte konzipiert als die oft statischen Maps des Originals. Cross-Play & Cross-Progression: Fortschritte und Spielersuche funktionieren über alle unterstützten Plattformen hinweg.

„World of Tanks: HEAT“ basiert auf einer neuen, hauseigenen Engine von Wargaming. Das ist ein notwendiger Schritt: Die betagte Core-Engine von World of Tanks stieß bei sehr schnellen Bewegungsabläufen und komplexen Agenten-Fähigkeiten an ihre Grenzen. Durch den Verzicht auf Last-Gen-Konsolen minimiert Wargaming technische Flaschenhälse bei der CPU-Leistung und den Ladezeiten.

Strategisch ist der Titel eine direkte Antwort auf den Trend zu schnelleren, kürzeren Matches. Während das klassische World of Tanks von Positionierung und Sichtweiten-Management lebt, forciert HEAT durch Modi wie „Kill Confirmed“ direkte Konfrontationen und hohe Mobilität.

Für Veteranen ist „World of Tanks: HEAT“ eine Umstellung: Das Spieltempo ist deutlich höher, die taktische Tiefe verschiebt sich von der Kartenkenntnis hin zum geschickten Einsatz von Agenten-Fähigkeiten. Wer ein klassisches Panzer-Epos erwartet, wird enttäuscht – wer einen kompetitiven, teambasierten Fahrzeug-Shooter mit moderner Technik sucht, sollte die Beta-Anmeldung nutzen.