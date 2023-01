World War Z: Aftermath bekommt ein PS5-Upgrade und neuen Modus

Saber Interactives Zombie-Shooter World War Z: Aftermath bekommt etwas mehr als drei Jahre nach Release ein Upgrade für die PS5 spendiert. Ab dem 24. Januar kann dieses gekauft werden. Wer die PS4-Version des Spiels besitzt, kann das Update einfach kostenlos herunterladen. Neben technischen Verbesserungen bringt das Upgrade auch einen besonders coolen neuen Modus mit sich.

World War Z: Aftermath – Alle Infos zum PS5-Upgrade

Das Upgrade wird am 24. Januar ausgerollt und bringt vor allem Verbesserungen bei der Performance. Auf der PS5 könnt ihr den Koop-Shooter dann in 4K und mit 60 fps spielen. Besonders interessant ist aber der neue Modus, der exklusiv auf PS5, Xbox Series X/S und PC erscheint. Horde Mode XL spielt sich dabei grundsätzlich genauso wie der schon bekannte Horde Mode Z, allerdings erwarten euch hier mehr als 1000 Zombies in einer einzigen gigantischen Welle. Wer Days Gone gespielt hat, kann sich das Chaos in etwa vorstellen.

Das Update bringt aber auch Inhalte, die auf der alten PS4 spielbar sind. Mit den neuen Mutatoren könnt ihr den Horde Mode Z anpassen und in jeder Runde neue Abenteuer erleben. Darüber hinaus gibt es neue Waffen und ein überarbeitetes Progressionssystem. Die Inhalte sind für alle Besitzer der PS4-Version kostenlos.

World War Z wurde ursprünglich 2019 veröffentlicht und basiert auf dem gleichnamigen Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle. In abwechslungsreichen Koop-Missionen gilt es, möglichst lange gegen Horden von Zombies zu überleben, während kleine Aufgaben gelöst werden. Nicht nur bei den Schauplätzen bietet das Spiel dabei eine breite Auswahl, auch die Untoten kommen in verschiedenen Größen und mit unterschiedlichen Fähigkeiten daher. Im September 2021 wurde der beliebte Shooter dann um das Aftermath-DLC erweitert. Dieses brachte einige Verbesserungen, neue Aufgaben und vor allem die von vielen gewünschte Ego-Perspektive.

Auch heute erfreut sich World War Z: Aftermath immer noch großer Beliebtheit unter Koop- und Zombie-Fans. Das PS5-Upgrade und die riesigen Wellen dürften also voller Freude angenommen werden. Den neuen Trailer seht ihr hier: