World War Z: Heavy Ordnance Update beweist langanhaltende Entwicklerliebe

Es ist beeindruckend, wie lange World War Z die Spieler bei Laune hält. Mehr als fünf Jahre nach dem ursprünglichen Release liefert Saber Interactive weiterhin substanzielle Updates. Mit dem Heavy Ordnance Update, das ab sofort auf allen Plattformen kostenlos verfügbar ist, zeigt das Team erneut, dass sie das co-op Zombie-Genre ernst nehmen, und Spieler nicht im Stich lassen.

Neue Heavy Weapon Perks: Taktik neu denken

Im Zentrum des Updates stehen die Heavy Weapon Perks. Acht schwere Waffen, darunter die Kettensäge, der Flammenwerfer und der Multi-Shot-Raketenwerfer, bekommen jeweils drei neue Perks. Diese erweitern das strategische Repertoire deutlich: Sollen Spieler auf maximalen Schaden setzen oder taktische Boni für Teamplay nutzen? Die Entscheidungen sind jetzt noch vielschichtiger und eröffnen neue Möglichkeiten, die bekannten Horden an Zombies zu bewältigen.

Parallel gibt es 12 neue Standardwaffen-Perks, die schon lange bekannten Waffen eine frische Note verleihen. Wer sein Loadout feinjustieren möchte, hat nun noch mehr Optionen, Risiken und Belohnungen abzuwägen, ein Luxus, den man bei den meisten Multiplayer-Titeln nach fünf Jahren nicht mehr erwarten würde.

Mutatoren, Kosmetika und Crossplay

Zusätzlich bringt das Update sechs neue Mutatoren für den Challenge Horde Mode, die das Gameplay teilweise drastisch verändern. Beispiele: „Dead Pirate“ lässt Zombies nach Kopfschüssen kurz weiterleben, „Sharing is Caring“ verteilt Heileffekte an das ganze Team. Diese Variationen sorgen dafür, dass selbst erfahrene Spieler:innen immer wieder vor neue Herausforderungen gestellt werden.

Fans von kosmetischen Extras dürfen sich über zwei neue Weapon Skin Packs freuen: vom farbenfrohen Vibrant Halloween Pack bis hin zu den feurigen Looks des Raging Phoenix Packs. Für knapp 5 € pro Set gibt es visuelle Vielfalt, ohne dass Pay-to-Win ins Spiel kommt.

Ein Beispiel für langlebigen Support

Was World War Z besonders auszeichnet, ist die kontinuierliche Pflege. Jahre nach Release noch kostenlose Updates, neue Inhalte und Community-orientierte Features. Für Spieler bedeutet das, dass das Spiel weiterhin frisch und relevant bleibt, ein seltenes Commitment in der aktuellen Multiplayer-Landschaft.

Für alle, die bereits Jahre mit der Zombiehatz verbracht haben, ist das Heavy Ordnance Update ein klares Signal. Saber Interactive verlässt den Titel nicht einfach nach dem ersten Hype. Die Frage bleibt: Wer wird die Horden in den kommenden Monaten am kreativsten auseinandernehmen?