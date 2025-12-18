World War Z trifft The Walking Dead: Neuer Story-DLC bringt die Zombie-Franchises zusammen

Wenn ein Zombie-Franchise 30 Millionen Spieler erreicht hat, darf man selbstbewusst sein. Saber Interactive ist genau an diesem Punkt, und nutzt den Moment für einen Schritt, um zwei Zombie-Franchises zusammenzubringen.

World War Z öffnet sich für The Walking Dead als vollwertiges Story-DLC mit drei Kapiteln, neuen Mechaniken und bekannten Gesichtern. Los geht es im Januar 2026.

Zwei Zombie-Philosophien prallen aufeinander

World War Z lebt von Masse, Tempo und Technik. Tausende Untote auf dem Bildschirm, angetrieben von Sabers Swarm Engine. The Walking Dead steht hingegen für Nähe, Figuren und langsame, aber bedrohliche Walker. Genau hier setzt das DLC an. Die Zekes werden nicht einfach umgeskinnt, sondern mechanisch angepasst. Sie werden langsamer, zäher und gefährlicher auf kurze Distanz. Dazu kommen neue Gegnertypen wie die „Spiked Walkers“, die erst zu Boden gezwungen werden müssen, bevor ein Nahkampf überhaupt Sinn ergibt.

Die drei neuen Kapitel führen die Spieler nebenbei durch ikonische Schauplätze, darunter das Gefängnis, die Alexandria Safe Zone und das Grady Memorial Hospital. Mit von der Partie sind Rick Grimes, Daryl Dixon, Michonne und Negan, die von Andrew Lincoln und Norman Reedus in ihren bekannten Rollen gesprochen werden.

Dazu passen die neuen Nahkampfwaffen wie Michonnes Katana oder Negans „Lucille“, die sich organisch ins Kampfsystem einfügen sollen, statt nur Sammlerstücke zu sein. Auch Waffen-Skins wie Ricks Revolver oder Daryls Armbrust bleiben funktional geerdet und verändern nicht das Balancing.

Technik, Crossplay und eine offene Frage

Technisch bleibt World War Z bei dem, was es kann. Koop für bis zu vier Spieler, Solo mit KI-Team, vollständiges Crossplay. Was noch offen ist, ist der Preis, der Umfang pro Kapitel und ob das DLC langfristig neue Spieler bindet oder primär bestehende Fans abholt.

Am Ende bleibt die Frage: Ist das ein echtes Fan-Experiment oder nur ein teurer Lizenz-Sticker? World War Z x The Walking Dead liest sich auf dem Papier verdammt gut, vor allem weil Saber nicht nur Texturen tauscht, sondern an die Mechanik geht. Wenn die Balance zwischen Massenschlacht und TWD-Terror stimmt, könnte das der Goldstandard für Crossover werden.