Wrath: Aeon of Ruin VR erscheint am 9. April für PS VR2

Die „Brutal Edition“ von „Wrath: Aeon of Ruin“ erscheint am 9. April 2026 für PlayStation VR2 und bringt native 90Hz sowie haptisches Feedback für den Quake-Engine-Shooter. Es handelt sich um eine technisch optimierte Fassung des Retro-Shooters, die mit spezifischen Hardware-Features wie Eye-Tracking und 3D-Audio aufwartet.

Die „Brutal Edition“ ist keine reine Eins-zu-eins-Umsetzung des bestehenden Titels. Team Beef hat das Grundgerüst, das auf der betagten, aber hochperformanten Quake-Engine basiert, für die Virtual Reality entkernt. Während das Original für seine hohe Bewegungsgeschwindigkeit bekannt ist, wurde für die VR-Fassung eine neue Slide-Mechanik implementiert, die das Momentum beibehält, ohne Übelkeit zu forcieren.

Zusätzlich wurde die Interaktion mit der Spielwelt physisch gestaltet:

Waffenführung: Dual-Wielding wurde fest integriert, inklusive reduzierten Rückstoßes und „Flick-Reloads“.

Dual-Wielding wurde fest integriert, inklusive reduzierten Rückstoßes und „Flick-Reloads“. Interaktives Inventar: Das UI verschwindet vom Bildschirm. Das Journal ist ein physisches Buch, das über die Schulter gezogen wird; Artefakte müssen händisch zertrümmert oder geworfen werden.

Das UI verschwindet vom Bildschirm. Das Journal ist ein physisches Buch, das über die Schulter gezogen wird; Artefakte müssen händisch zertrümmert oder geworfen werden. Combat-Flow: Die Blade-Dash-Fähigkeit dient nun als taktisches Repositionierungswerkzeug innerhalb der Kämpfe.

Hardware-Vorteile der PlayStation VR2

Im Vergleich zu autarken VR-Headsets nutzt die PS VR2-Version die Rechenleistung der Konsole für eine native Bildrate von 90Hz. Durch Dynamic Foveated Rendering wird die Renderlast dort konzentriert, wo der Spieler hinsieht, was Supersampling für ein schärferes Bild ermöglicht.

Die Einbindung der Sense-Controller ist hier der entscheidende Faktor für die Immersion. Die adaptiven Trigger simulieren mechanische Widerstände beim Abdrücken, während die HD-Haptik unterschiedliche Vibrationsmuster für das vielfältige Waffenarsenal liefert. Das Headset-Rumble wird genutzt, um Treffer und Explosionen direkt spürbar zu machen.

Retro-Shooter in der virtuellen Realität

„Wrath: Aeon of Ruin“ steht in der Tradition von Titeln wie Quake oder Blood. Die Portierung durch Team Beef ist strategisch interessant, da die Gruppe bisher vor allem für inoffizielle VR-Mods klassischer Shooter wie Doom oder Half-Life bekannt war. Dies ist ihr erstes offiziell lizenziertes Projekt.

Technisch gesehen ist die Wahl der Quake-Engine nicht ganz unumstritten. Sie erlaubt extrem hohe Frameraten und präzises Movement, limitiert aber die visuelle Komplexität auf eine klobige Retro-Ästhetik. Für Wer moderne High-End-Grafik sucht, wird womöglich enttäuscht; wer hingegen Frame-perfektes Gameplay und tiefe Schwarzwerte durch die OLED-Displays der Brille schätzt, erhält einen der schnellsten Shooter der Plattform.

Die „Brutal Edition“ adressiert die größten Schwachstellen von VR-Portierungen: mangelnde Physis und Performance-Einbrüche. Durch die native Unterstützung von 90Hz und die Nutzung der PS-VR2-Haptik ist diese Version technisch der PC-VR-Fassung überlegen, sofern man auf die haptische Rückmeldung Wert legt. Käufer sollten jedoch wissen, dass das Spielprinzip „Old School“ ist – keine Deckungsmechanik, kein Stealth, nur pure Geschwindigkeit und Ressourcenmanagement.