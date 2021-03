Wreckfest für PS5 angekündigt, jetzt in 4K & 60fps

Nach dem exzellenten DLC-Support von Wreckfest haben THQ Nordic und Bugbear jetzt eine dedizierte Version für PlayStation 4 angekündigt, die bereits im Juni erscheint.

Die PlayStation 5-Version verspricht das beste Wreckfest-Erlebnis auf Konsolen aller Zeiten und nutzt die Hardware-Leistung der PlayStation 5 vollständig aus. Dazu gehören nicht nur verbesserte visuelle Elemente wie dynamischen Schmutz auf Fahrzeugen, bessere Texturen und verbesserte visuelle Effekte, der Action-Racer läuft auf PS5 nun auch in 4K-Auflösung bei butterweichen 60 Bildern pro Sekunde. Im Multiplayer toben sich zudem nun 24 Spieler für ein noch intensiveres Gemetzel auf den Rennstrecken aus.

Features der PS5 Version

Dynamischer Schmutz an Fahrzeugen

Verbesserte Schatten-, Partikel- und Umgebungsbeleuchtung

Texturen mit höherer Auflösung

Erhöhte Laubmenge

Godrays

Neue visuelle Effekte für Bremsspuren

DualSense Support. inkl. haptischen Feedback.

Viel schnellere Ladezeiten

Wreckfest für PlayStation 5 erscheint am 01. Juni 2021. Das Upgrade kostet für PS4 Besitzer des Racers allerdings 9,99 EUR, auf Xbox war es durch die Microsoft Politik kostenlos. Eindrücke zum Spiel an sich gibt es in unserem damaligen Review.