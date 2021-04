Wreckfest – Trailer stellt die PS5 Features vor

PlayStation Plus User kommen im Mai als erste in den Genuss von Wreckfest für PS5, für die das Upgrade schon einen Monat früher veröffentlicht wird. Was die aufpolierte Version verspricht, zeigt Entwickler Bugbear heute in einem neuen Video.

Auf dem Playground für Autos erwarten Spieler spannende Kopf-an-Kopf-Rennen und epische Crashes, die sie in den Herausforderungs- und Mehrspielermodi unter Beweis stellen können. Die PlayStation 5-Version besticht dabei mit spannenden Neuerungen wie 4K-Auflösung bei flüssigen 60FPS, hochauflösenderen Texturen, haptischen DualSense-Features und extrem sehr schnellen Ladezeiten.

Features der PS5 Version

Dynamischer Schmutz an Fahrzeugen

Verbesserte Schatten-, Partikel- und Umgebungsbeleuchtung

Texturen mit höherer Auflösung

Erhöhte Laubmenge

Godrays

Neue visuelle Effekte für Bremsspuren

DualSense Support. inkl. haptischen Feedback.

Viel schnellere Ladezeiten

Wreckfest für PlayStation 5 erscheint nächste Woche via PlayStation Plus, sowie am 01. Juni 2021 als kostenpflichtiges Upgrade. Eindrücke zum Spiel an sich gibt es in unserem damaligen Review.