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Wreckreation 2 wird das neue Burnout Takedown: When Tides Turn übernimmt Arcade-Racer

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Wreckreation 2 streicht den Streckeneditor für reine Takedown-Rennen. Das Studio When Tides Turn bringt die Burnout-Physik auf PS5, Xbox Series und PC.

Wreckreation 2

Criterion-Mitgründerin Fiona Sperry meldet sich mit dem neuen Studio When Tides Turn zurück und kündigt „Wreckreation 2“ für PS5, Xbox Series X|S und PC an.

Das Open-World-Rennspiel entsteht auf Basis von Spieler-Feedback aus den letzten sechs Monaten und den Erfahrungen aus dem Vorgänger, besitzt aktuell aber noch keinen offiziellen Veröffentlichungstermin. Aus ersten Eindrücken lässt sich aber schon heute ein spiritueller Nachfolger von „Burnout Takedown“ ableiten.

Nach dem Erstling von 2025 liegt die Verantwortung für die Reihe nun bei When Tides Turn. Studioleiterin Fiona Sperry bringt direkte Erfahrung aus der früheren Criterion-Ära mit. Die Entwicklung basiert laut Studio auf direktem Community-Feedback, das Handling, Progression und das Event-Design grundlegend beeinflusst haben soll.

Takedowns ersetzen den Streckeneditor

Die Umstellung auf das direkte Feedback der Spieler führt zu einer radikalen Kurskorrektur bei den Spielmechaniken. Das Editor-Konzept des ersten Teils weicht einer festen Open-World namens Heartbreak City, die voll auf die physikalische Takedowns ausgelegt ist.

Der Fokus liegt klar auf Modi wie Road Rage, Face-Offs und Wreckonings. Die Fahrphysik arbeitet mit aggressiven Rammeffekten, Wand-Takedowns und der Aftertouch-Steuerung nach Zusammenstößen. Im Test der ersten Vorschauversion zeigt die KI auf höheren Schwierigkeitsgraden ein aktives Blockverhalten und erzwingt direkte Zweikämpfe. Spielerisch orientiert sich der Titel damit fast deckungsgleich an den Grundlagen von „Burnout Takedown“.

Unfertige Physik und träges Geschwindigkeitsgefühl

Der Wechsel auf das reine Arcade-Racing offenbart im frühen Entwicklungsstadium aber noch deutliche technische Schwachstellen, wie DualShockers berichtet. Die Kollisionsabfrage reagiert bei niedrigen Hindernissen wie Bordsteinen fehlerhaft und führt zu unproportionalen Totalschäden.

Zudem erreicht die optische Geschwindigkeitsrückmeldung trotz maximaler Unschärfeeffekte nicht das Niveau früherer Referenz-Racer. Das Lenkverhalten der über 30 geplanten Fahrzeuge wirkt in Kurven noch steif. Als funktionales Detail integriert das Entwicklerteam immerhin eine Option zum Import eigener Musikdateien.

Der Wechsel zu einem frisch gegründeten Studio unter bekannter Führung zeigt den Versuch, die Schwächen des Erstlings gezielt anzugehen. Ob der Fokus auf Community-Feedback spielerisch greift, lässt sich ohne konkretes Gameplay und Veröffentlichungsfenster nicht sagen.

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