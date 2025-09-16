Latest

Wreckreation: Release im Oktober – Burnout-DNA trifft auf kreative Freiheit

Wreckreation erscheint am 28. Oktober für PC & Konsolen. Burnout-Action trifft kreative Tools. Alles zum Release, Features und Live-Mix.

Wreckreation Release

Stell dir ein Rennspiel vor, das dich nicht zwingt, zwischen Adrenalin und Kreativität zu wählen. Mit Wreckreation will Three Fields Entertainment genau das liefern. Hinter dem Namen steckt kein Unbekannter: Die Köpfe hinter der Burnout-Reihe haben ihre ganze Erfahrung in ein Projekt gesteckt, das Arcade-Racing neu denkt. Am 28. Oktober 2025 ist es so weit, dann startet die wilde Mischung aus Open-World-Raserei und Baukasten-System auf PC und Konsolen.

Spieler erwartet eine offene Karte, die sich über 400 Quadratkilometer erstreckt. Hier geht es nicht nur ums Fahren von A nach B, sondern ums Austesten. Über 50 Fahrzeuge, Stunts, Highspeed und Crash-Spektakel sind gesetzt – ein klarer Fingerzeig auf die Wurzeln der Entwickler.

Live Mix: Freiheit am Steuerpult

Der besondere Clou liegt im sogenannten Live Mix. Mit einem Knopfdruck wird das Rennen zur Spielwiese für Kreative. Wer Lust hat, zieht Rampen in den Himmel, pflanzt Dinosaurierstatuen in die Landschaft oder baut kuriose Loopings, die sofort befahrbar sind. Du fährst nicht nur deine Strecke, du baust sie gleich selbst. Und weil das Ganze online geteilt werden kann, wird aus deinem Chaos-Spielplatz schnell ein Treffpunkt für Freunde.

Dazu kommen dynamische Optionen wie wechselnde Tageszeiten, Wetter oder Verkehrsdichte, die sich ebenfalls spontan anpassen lassen. Damit verschwimmen die Grenzen zwischen Rennspiel und Sandbox noch mehr.

Warum das spannend ist

Für Racing-Fans bedeutet Wreckreation mehr als nur ein neues Spiel im Kalender. Es ist ein Versuch, die kreative Energie von Sandbox-Titeln mit dem Tempo klassischer Arcade-Racer zu kombinieren. Ob das Konzept langfristig trägt, hängt davon ab, wie intuitiv die Bau-Features wirklich sind und wie aktiv die Community mitzieht. Wer mit Burnout aufgewachsen ist, dürfte hier sofort ein Déjà-vu erleben, nur mit dem Zusatz, dass die Strecke diesmal wirklich in den eigenen Händen liegt.

Am Ende bleibt die Frage: Werden wir uns mehr daran erinnern, wie wir gefahren sind – oder wie wir gebaut haben?

Rick72
2 Minuten zuvor

Ja könnte was werden, ist Vorgemerkt.
Ein Burnout Remake wäre auch Geil.
Was ist eigentlich mit Wreckfest 2 ?
Im Store steht, In Kürze.

