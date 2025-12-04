Wreckreation: Three Fields Entertainment entlässt komplettes Team – THQ Nordic Schuld?

Three Fields Entertainment, das Studio hinter Wreckreation, hat angekündigt, alle Mitarbeiter zu entlassen. In einem emotionalen Beitrag auf X erklärte Geschäftsführerin Fiona Sperry, dass das Studio ohne die Begeisterung und finanzielle Unterstützung seines Publishers nicht weiterarbeiten könne. Vermutlich ist damit THQ Nordic gemeint.

„Heute muss ich eine der schwersten Nachrichten meiner Karriere überbringen“, schrieb Sperry. Nach zwölf Jahren Aufbauarbeit und Entwicklung des Studios sei man gezwungen, das gesamte Team zu entlassen. Die Entscheidung sei unglaublich schmerzhaft, betonte sie, denn die Entwickler hätten unermüdlich daran gearbeitet, Wreckreation zu verbessern, auf Spielerwünsche zu reagieren und Fehler zu beheben.

Wreckreation: Leidenschaft trifft auf harte Realität

Seit dem Launch kämpft das kleine Studio mit den üblichen Herausforderungen unabhängiger Entwickler. Sperry erklärte, dass die Einnahmen aus Spieleverkäufen in absehbarer Zeit nicht ausreichen, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Den Großteil des Jahres habe das Team die Weiterentwicklung des Spiels selbst finanziert.

Die fehlende Unterstützung durch THQ Nordic ist dabei ein entscheidender Punkt. Offiziell gibt es keine Details, warum der Publisher die Finanzierung zurückgezogen hat. Branchenkenner vermuten, dass die Verkaufszahlen von Wreckreation nicht den Erwartungen entsprachen und THQ Nordic seine Ressourcen auf profitablere Projekte konzentriert. Für Three Fields Entertainment bedeutet dies jedoch das Aus in der bisherigen Form, trotz eines Spiels mit engagierter Fanbase und sichtbarem Potenzial.

Today I am having to share one of the hardest messages of my career. After twelve years of building and nurturing Three Fields Entertainment, I am forced into the situation of today placing our entire team on notice of redundancy.



Since the launch of *Wreckreation*, our small… pic.twitter.com/4lq7irQrNF — Wreckreation Game (@ArcadeDriving) December 4, 2025

Hoffnung trotz Entlassungen

Trotz der düsteren Situation bleibt Sperry optimistisch: Das für dieses Jahr geplante Crossplay-Update für Wreckreation wird noch vor Weihnachten erscheinen – auf eigene Kosten des Studios. Zudem hofft sie, dass das Projekt neue Unterstützer findet, die das Potenzial des Spiels erkennen und investieren.

Für Spieler stellt sich nun die Frage, wie sich diese Entwicklung auf die Zukunft von Wreckreation auswirkt. Wird das Spiel weiterleben, oder war dies das endgültige Aus für das ambitionierte Sandbox-Racer-Projekt, das aus Burnout hervorging? Die Antwort hängt nicht zuletzt davon ab, ob externe Partner den Mut haben, in das Team und seine Ideen zu investieren.

Die Community hat nun die Chance, das Studio auf besondere Weise zu unterstützen, sei es durch Feedback, aktive Spielerbindung oder die Hoffnung auf einen neuen Publisher.