Latest

Wuchang 2: Bai Wuchang bleibt Protagonistin, Kern-Team kehrt zurück

Lukas Author 2026
By
Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
Follow:
2 Min Read
1 Kommentar

Das Wuchang-Sequel behält Bai Wuchang als Hauptfigur. Creator Xia Siyuan und 505 Games versprechen volle kreative Freiheit und Kultur-Treue.

Wuchang 2

Creator Xia Siyuan und Publisher 505 Games haben frische Details zur Fortsetzung des Action-RPGs „Wuchang“ enthüllt. Protagonistin Bai Wuchang bleibt das Herzstück der Reihe, während wesentliche Teile des Originalteams die Entwicklung vorantreiben.

Die Geschichte der Kämpferin sei schlicht noch nicht auserzählt. Siyuan möchte Spieler an Wuchangs Wachstum und Reifeprozess teilhaben lassen. Das klingt logisch. Bai Wuchang war das Gesicht des Erstlings, eine Auswechslung hätte die Fans nur verärgert.

Kreative Freiheit unter neuem Banner

Nach der Übernahme der Markenrechte durch 505 Games gab es Skepsis in der Community bezüglich der Ausrichtung der Reihe. Thomas Rosenthal, Vice President bei 505 Games, betont jedoch, dass die kulturelle Identität und die ostasiatische Mythologie unangetastet bleiben. Dem Entwicklerteam werde volle kreative Freiheit gewährt. Vertrauen ist da. Rosenthal verweist offen auf die starken Verkaufszahlen und die gewachsene Spielerbasis als Fundament für die Investitionen.

„Da es das erste Spiel des Teams war, ist es ein großer Glücksfall, dass die Spieler so viel Gefallen daran gefunden haben. Durch diese Erfahrungen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse ist die Mannschaft erheblich gereift. Gemeinsam mit unseren Spielern wachsen zu können, ist für uns an sich schon ein großer Segen.“

Für uns Spieler ist das eine gute Nachricht. Die Befürchtung, das Sequel könnte durch eine westliche Publisher-Übernahme seinen eigenwilligen Stil verlieren, wird damit entkräftet. Ein eingespielter Entwicklungs-Pipeline-Prozess existiert bereits bei Recursive Dolphin. Die gesammelte Erfahrung aus dem Erstling fließt direkt in das neue Projekt ein. Bessere Workflows bedeuten meist ein fehlerfreies Produkt.

Die Ankündigung von „Wuchang 2“ ist ein solides Signal an die Community. Kein halbherziger Reboot, keine erzwungenen Kurswechsel. Publisher und Entwickler setzen auf Kontinuität bei Figur, Kultur und Machern. Da sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, bleibt Abwarten angesagt, aber das Fundament steht felsenfest.

More Read

Wuchang 2
WUCHANG geht weiter: Sequel zum Soulslike-Hit offiziell angekündigt
Death Stranding Directors Cut Game Pass
Einstiger PS5-Exklusivtitel landet erneut im Game Pass: Kojima-Titel überrascht auf Xbox
Wuchang Fallen Feathers
WUCHANG: Fallen Feathers – Deluxe-Erweiterung bringt neue Kostüme, Waffen und Gratis-Items
Gta Pre Order Release
TAGGED:
Share This Article

Community Talk

Abonnieren
Benachrichtige mich bei
1 Kommentar
Newest
Oldest Most Voted
N7Dan
3. August 2026 14:29

„Da es das erste Spiel des Teams war, ist es ein großer Glücksfall, dass die Spieler so viel Gefallen daran gefunden haben. Durch diese Erfahrungen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse ist die Mannschaft erheblich gereift. Gemeinsam mit unseren Spielern wachsen zu können, ist für uns an sich schon ein großer Segen.“

Wer in Puncto Leveldesign, audiovisueller Präsentation, Atmosphäre & Variation beim Gameplay ein Soulslike dieser Qualität abliefert, hat in meinen Augen auch nichts geringeres als Anerkennung & Support durch die Community verdient. Genau solche Entwickler sind es, die ich gerne & mit Überzeugung zum Vollpreis unterstütze & wertschätze.

Ich finde es hervorragend, dass man hier die Kurve bekommen hat & Bai Wuchang als Hauptcharakter beibehält, ich bin sehr gespannt, wohin es sie als nächstes verschlagen wird!

Selbstverständlich bin ich wieder mit dabei, auch wenn das Soulslike Genre mir in den vergangenen Jahren, was den Anspruch angeht, etwas über den Kopf gewachsen ist.

0
Antworten

The Trends

Beast of Reincarnation: Alle Release-Zeiten & Review-Details

Wann startet Beast of Reincarnation? Weltweite Release-Zeiten für PC, PS5 & Xbox,…

1 Kommentar

99,99 EUR für ein altes Spiel: Zeigt dieser Preis unsere Digital-Zukunft?

Ubisoft verlangt 100€ für ein altes Spiel. Ist Ghost Recon Wildlands Definitive…

36 Kommentare

Xbox Series Preiserhöhung: Microsoft hebt Euro-Preise um bis zu 200 EUR an

Xbox Series wird in Europa drastisch teurer. Microsoft erhöht die Preise aller…

25 Kommentare

You Might Also Like