Wuchang 2: Bai Wuchang bleibt Protagonistin, Kern-Team kehrt zurück

Creator Xia Siyuan und Publisher 505 Games haben frische Details zur Fortsetzung des Action-RPGs „Wuchang“ enthüllt. Protagonistin Bai Wuchang bleibt das Herzstück der Reihe, während wesentliche Teile des Originalteams die Entwicklung vorantreiben.

Die Geschichte der Kämpferin sei schlicht noch nicht auserzählt. Siyuan möchte Spieler an Wuchangs Wachstum und Reifeprozess teilhaben lassen. Das klingt logisch. Bai Wuchang war das Gesicht des Erstlings, eine Auswechslung hätte die Fans nur verärgert.

Kreative Freiheit unter neuem Banner

Nach der Übernahme der Markenrechte durch 505 Games gab es Skepsis in der Community bezüglich der Ausrichtung der Reihe. Thomas Rosenthal, Vice President bei 505 Games, betont jedoch, dass die kulturelle Identität und die ostasiatische Mythologie unangetastet bleiben. Dem Entwicklerteam werde volle kreative Freiheit gewährt. Vertrauen ist da. Rosenthal verweist offen auf die starken Verkaufszahlen und die gewachsene Spielerbasis als Fundament für die Investitionen.

„Da es das erste Spiel des Teams war, ist es ein großer Glücksfall, dass die Spieler so viel Gefallen daran gefunden haben. Durch diese Erfahrungen und die daraus gewonnenen Erkenntnisse ist die Mannschaft erheblich gereift. Gemeinsam mit unseren Spielern wachsen zu können, ist für uns an sich schon ein großer Segen.“

Für uns Spieler ist das eine gute Nachricht. Die Befürchtung, das Sequel könnte durch eine westliche Publisher-Übernahme seinen eigenwilligen Stil verlieren, wird damit entkräftet. Ein eingespielter Entwicklungs-Pipeline-Prozess existiert bereits bei Recursive Dolphin. Die gesammelte Erfahrung aus dem Erstling fließt direkt in das neue Projekt ein. Bessere Workflows bedeuten meist ein fehlerfreies Produkt.

Die Ankündigung von „Wuchang 2“ ist ein solides Signal an die Community. Kein halbherziger Reboot, keine erzwungenen Kurswechsel. Publisher und Entwickler setzen auf Kontinuität bei Figur, Kultur und Machern. Da sich das Spiel noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet, bleibt Abwarten angesagt, aber das Fundament steht felsenfest.