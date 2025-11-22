WUCHANG: Fallen Feathers – Deluxe-Erweiterung bringt neue Kostüme, Waffen und Gratis-Items

Die Welt von WUCHANG: Fallen Feathers hat ein weiteres Update bekommen, das vor allem Besitzer der Deluxe Edition freuen dürfte. Mit Patch 1.7 veröffentlichen Leenzee und Publisher 505 Games die zweite Erweiterung des Deluxe-Pakets, und ergänzen das Action-RPG um neue kosmetische Ausrüstungen und Waffen. Und das Beste: Auch Spieler der Standardversion gehen diesmal nicht leer aus.

Neue Inhalte für die Deluxe Edition

Die zweite Deluxe-Erweiterung erweitert das bisherige Paket spürbar. Alle Käufer der Deluxe Edition oder des separat erhältlichen Deluxe Upgrade Packs erhalten automatisch Zugriff auf drei zusätzliche Kostüme und zwei exklusive Waffen.

Beim Blick auf die Neuzugänge wird klar, dass Leenzee diesmal stärker mit Kontrasten in Stoffen und Silhouetten arbeitet: Das Duskhaze Bamboo Costume setzt auf leichte Schichten, während Draconic Duskdance und Draconic Dawndance visuell deutlich schwerere Akzente setzen. Dazu kommen zwei neue Waffen – Swanblade und Redcoil Waraxe –, die das ohnehin vielseitige Arsenal um weitere Optionen erweitern.

Für ein Deluxe-Paket, das bereits Kostüme wie „Tiger of Fortune“ oder „Soul Ritual Robe“ sowie Waffen wie „Moonlight Dragon“ und „Watcher’s Gaze“ beinhaltet, ist die Ergänzung durchaus relevant. Wer sich gern über seinen Spielstil definiert, bekommt hier echten Mehrwert statt reiner Deko.

Neue Deluxe-Kosmetiks und Gratis-Items erweitern WUCHANG: Fallen Feathers mit Patch 1.7.

Vier Gratis-Headgear-Items – ein kleines, aber cleveres Geschenk

Interessant ist diesmal vor allem der Umgang mit Spielern der Standardversion: Alle Besitzer von WUCHANG: Fallen Feathers erhalten im Zuge des Updates vier zusätzliche Headgear-Items kostenlos. Zusammen mit den Gratisstücken aus der ersten Erweiterung stehen nun insgesamt sechs frei verfügbare Kopfbedeckungen bereit.

Die Auswahl, darunter „Jadeborn Grace“, „Wide-Brimmed Hat“ und ein klassischer schwarzer Schleier, mag klein wirken, setzt aber ein Zeichen: Leenzee möchte nicht den Eindruck erwecken, Inhalte konsequent hinter einer Bezahlschranke zu verstecken. Für Live-Service-artige Post-Launch-Strategien ist dieses Gleichgewicht wichtig.

Preisstruktur bleibt fair, trotz wachsender Inhalte

Aktuell kostet die Deluxe Edition 59,99 Euro. Das Upgrade Pack liegt bei 9,99 Euro und richtet sich an jene, die zunächst nur das Grundspiel gekauft haben und später in die erweiterten Inhalte einsteigen wollen.

Angesichts der inzwischen doch recht umfangreichen Boni wirkt diese Preisstruktur solide, vor allem wenn man die fortlaufenden Updates mit einbezieht. Für Spieler, die das Spiel länger begleiten wollen, ist das Paket inzwischen deutlich attraktiver als zum Launch.

Mit der zweiten Deluxe-Erweiterung bestätigt Leenzee, dass WUCHANG: Fallen Feathers langfristig gepflegt wird, ohne aggressive Monetarisierung und mit Blick auf faire Verteilung von kosmetischen Inhalten. Es ist kein riesiger Patch, aber einer, der zeigt, dass dieses Spiel lebt, und die Entwickler hören auf ihre Community.