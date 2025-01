Wuchang: Fallen Feathers – Neues Gameplay macht Lust auf mehr

Nach langer Funkstille hat der chinesische Entwickler Lenzee Games neues Gameplay zu Wuchang: Fallen Feathers veröffentlicht, und es sieht vielversprechend aus. Das Soulslike-Action-RPG entführt euch in das Land Shu zur Zeit der Ming-Dynastie. Eine rätselhafte Krankheit verwandelt Menschen in Monster, während der Piratenkrieger Wuchang, geplagt von Amnesie, inmitten dieses Chaos seinen Weg finden muss.

