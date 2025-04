Wuchang: Fallen Feathers – Termin zum blutigen Märchen zwischen Wahnsinn und Wahrheit

Am 24. Juli wird es düster auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC: Wuchang: Fallen Feathers erscheint und lädt ein in eine Welt, in der Schönheit und Grauen Hand in Hand durch die Schatten tanzen. Für 49,99 Euro versprechen Publisher 505 Games und das chinesische Studio Leenzee Games ein Soulslike-Abenteuer der mythischen Art – und das sogar im Game Pass. Wer sich rechtzeitig traut, kann mit der Vorbestellung gleich ein paar schicke Geisterkostüme und rare Waffen einheimsen. Doch hinter all dem Glanz lauert eine Geschichte, die düsterer kaum sein könnte.

Zwischen Fluch und Feder – Wer bist du, Wuchang?

Das Setting? China während der späten Ming-Dynastie. Ein Land, zerrissen von Bürgerkrieg, geplagt von mysteriösen Krankheiten und übernatürlichen Monstrositäten. Und mittendrin: Wuchang, eine Piratenkriegerin mit Gedächtnisverlust und einem unheimlichen Leiden – der sogenannten Federkrankheit. Ihre Haut verändert sich, Federn sprießen, die Grenze zwischen Mensch und Monster verschwimmt.

Was wie ein klassischer Soulslike beginnt, zieht seine Spannung aus der Mischung aus asiatischer Mythologie, politischem Zerfall und persönlichem Albtraum. Du kämpfst nicht nur gegen übergroße Bestien und bizarre Kreaturen, sondern auch gegen das Vergessen – und vielleicht gegen dich selbst. Jeder Sieg bringt dir neue Fähigkeiten, jedes Opfer des „Roten Quecksilbers“ eröffnet neue Kampfstile. Ob elegante Schwerthiebe oder brutale Doppelklingen – der Tod ist stets ein Tanz, und du führst ihn an.

Mythen, Monster, Ming – Der Tanz mit dem Tod beginnt

Das Kampfsystem will tiefgründig sein, die Welt verwoben mit Geheimnissen. Tempel, Ruinen und Pfade fordern nicht nur deine Reflexe, sondern auch dein Erinnerungsvermögen. Denn deine Entscheidungen beeinflussen den Verlauf der Geschichte – mehrere Enden inklusive. Wer wird dir helfen? Wem kannst du trauen? Und was, wenn die Wahrheit über dich selbst schlimmer ist als jeder Feind?

Mit WUCHANG: Fallen Feathers erwartet uns ein visuell eindrucksvolles Action-RPG, das viel mehr sein will als nur das nächste Soulslike. Es ist ein Spiel über Identität, über Verfall und über den schmalen Grat zwischen Rettung und Verdammnis. Ob du ihn überquerst oder hinabstürzt – das liegt allein bei dir. Geboten werden bis zu 60 Stunden Spielzeit, die euch alles abverlangen werden.

Bist du bereit, Shu ins Licht zu führen oder wirst du selbst zur Feder des Untergangs?