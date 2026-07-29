WUCHANG geht weiter: Sequel zum Soulslike-Hit offiziell angekündigt

Der Überraschungshit „WUCHANG: Fallen Feathers“ bekommt einen Nachfolger. Publisher 505 Games und das neu benannte Entwicklerstudio Indolphinity machen gemeinsame Sache für das nächste Kapitel.

505 Games und Chengdu Recursive Dolphin Technology – besser bekannt unter dem Markennamen Indolphinity – haben sich offiziell auf einen Entwicklungs- und Publishing-Deal für das nächste WUCHANG-Kapitel geeinigt. Studio-Gründer Xia Siyuan und sein Team bleiben als kreativer Kopf an Bord. 505 Games übernimmt wie gehabt die weltweite Finanzierung und den Vertrieb.

Nachdem die Digital Bros Group (die Muttergesellschaft von 505 Games) im April 2026 sämtliche Markenrechte an WUCHANG übernommen hatte, ging alles ziemlich schnell. Um die Arbeit vor Ort noch besser zu unterstützen, gründet der Konzern sogar eine eigene Niederlassung direkt in Chengdu. Ein klares Signal.

Warum das für uns Soulslike-Fans zählt

„WUCHANG: Fallen Feathers“ legte beim Release im Juli 2025 einen extrem starken Start hin. Über 131.000 gleichzeitig aktive Spieler auf Steam und mehr als 5 Millionen Spieler weltweit auf PC und Konsolen sprechen eine deutliche Sprache. Das düstere China-Setting und das knallharte Gameplay haben genau den richtigen Nerv getroffen.

Dass die Markenrechte jetzt komplett bei Digital Bros liegen, hätte theoretisch auch schiefgehen können. Oft verlieren Projekte bei solchen Verkäufen ihre Identität. Hier läuft es zum Glück anders. Die Entwickler betonen explizit, dass die kulturelle Authentizität und die kreative Wurzel in China unangetastet bleiben. 505 Games liefert das Budget, Indolphinity die Vision. Perfekte Arbeitsteilung.

Das Studio hat zudem angekündigt, das Feedback der Community aus dem ersten Teil direkt in die Entwicklung der Fortsetzung einfließen zu lassen. Der Erstling war stark, hatte aber noch Ecken und Kanten. Genau da müssen sie jetzt ansetzen.

Die Ausgangslage könnte kaum besser sein. Das Original-Team bleibt am Steuer, der Publisher sichert die Finanzierung ab und stärkt dem Studio vor Ort den Rücken. Wenn Indolphinity die Schwächen des Erstlings ausbügelt und dem eigenen Stil treu bleibt, erwartet uns hier ein richtig starkes Sequel. Die Zuversicht ist absolut gerechtfertigt.

Was hat euch am ersten Teil am meisten gefesselt und an welchen Stellen muss das Sequel spielerisch am dringendsten nachbessern?