Wuthering Waves: Release-Termin im Januar für PS5 bestätigt

Die Kämpfe in Wuthering Waves setzen auf Geschwindigkeit und Präzision. Mit intuitiven Steuerungen meistert ihr Ausweichmanöver, Konter und spezielle Quick-Time-Events (QTE), die das Adrenalin in die Höhe treiben. Doch damit nicht genug: Resonatoren, einzigartige Gefährten mit unterschiedlichen Fähigkeiten, stehen euch zur Seite. Gemeinsam komponiert ihr ein taktisches „Kampfkonzert“, das euren Stil ergänzt und vertieft.

