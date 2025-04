Wuthering Waves Version 2.3: Wenn der Sommer Feuer fängt – und die Cyberpunk-Zukunft

Am 29. April erscheint Version 2.3 von Wuthering Waves – und wer bei „Feuriges Arpeggio der Sommerwiedervereinigung“ nur an ein laues In-Game-Sommerfest denkt, hat sich geschnitten. Die Entwickler rollen nicht nur eine Flut an Events, Belohnungen und kosmetischem Kram aus – sie zünden ein ganzes Jubiläumsfeuerwerk, das bis in den digitalen Orbit reicht. Und das ist erst der Anfang.

Denn während uns Version 2.3 noch mit heißen Sommertönen, modifizierbaren Phantomen und einem Raytracing-Upgrade den Kopf verdreht, schielt Kuro Games schon mit einem frechen Seitenblick ins Jahr 2026: Cyberpunk: Edgerunners x Wuthering Waves – jawohl, eine Kollaboration mit dem gefeierten Netflix-Anime ist offiziell angekündigt. Keine Details, kein Trailer, kein Hype-Overload – aber der Teaser allein reicht, um Reddit zum Glühen zu bringen.

Jubiläum auf Steroiden

Doch zurück ins Hier und Jetzt – beziehungsweise ins sommerliche Solaris. Version 2.3 schmeißt mit Login-Boni und Events nur so um sich: zehn Strahlende Fluten hier, Geburtstagssegen dort, exklusive Outfits mit Gutschein (300 Lunites Rabatt!) und ein goldener Nachtmarkt, auf dem man sich einmal quer durchs Item-Paradies shoppen kann. Neue Resonatoren? Check. Neue Waffen? Doppelt-Check. Neue Phantome mit so klangvollen Namen wie Nimbus-Gespenst und Albtraum-Kronenlos? Natürlich auch dabei.

Und als wäre das nicht genug, wird’s auch noch technisch sexy: Raytracing für mehr GPUs, 120 FPS für flüssigere Kämpfe, Glossare für Lore-Nerds und das Versprechen, dass Bosskämpfe endlich ohne Cooldown neu gestartet werden können. Praise be!

Für Rückkehrer und Dauer-Gamer

Kuro Games denkt dabei nicht nur an Hardcore-Fans, sondern auch an Rückkehrer. Wer länger als 60 Tage nicht eingeloggt war, wird mit Belohnungen begrüßt, die fast wie ein digitaler Blumenstrauß wirken: doppelte Drops, Login-Events, sogar ein Rückkehrerpaket. Alles in allem wirkt Version 2.3 wie ein „Best-of-Wuthering“, das neue wie alte Spieler bei der Hand nimmt und in die vibrierende Welt von Solaris zurückführt – mit ordentlich Feuer unterm Hintern.

Cyberpunk Edgerunners. Mehr muss man eigentlich nicht sagen. Dass diese düstere Neonvision im Kontext von Wuthering Waves auftauchen wird, klingt nach einer kreativen Liebeserklärung an Fans beider Welten. Ob wir mit Lucy spielen können, David im Afterlife begegnen oder uns einfach ein paar coole Outfits und Missionen im Night City-Style gönnen dürfen? Noch ist alles offen – aber die Community ist jetzt schon am Spekulieren.

Version 2.3 bringt Wuthering Waves auf ein neues Level – sowohl inhaltlich als auch technisch. Und mit dem Cyberpunk-Teaser für 2026 zeigt Kuro Games, dass sie das Spiel nicht nur pflegen, sondern gezielt in die Popkultur-Zukunft katapultieren wollen. Bleibt nur eine Frage: Wann kommt endlich die Edgerunners-Gitarre als Echo.