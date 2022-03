WWE 2K22 – Erste DLC-Roadmap vorgestellt

Der Release von WWE 2K22 in dieser Woche war erst der Anfang für den aktuellen Ableger, dem noch zahlreiche DLC-Inhalte folgen.

Diese werden separat oder als Teil des Season Pass verfügbar sein, der wiederum in der Deluxe Edition oder der nWo 4-Life Digital Edition enthalten hat. Der Season Pass selbst umfasst zahlreiche weitere Athleten, darunter Machine Gun Kelly, wie zuvor schon bestätigt, The British Bulldog, Ronda Rousey, Doink the Clown, LA Knight, Mr. T und viele mehr.

WWE 2K22 DLC-Fahrplan

Banzai Pack – Release: 26. April 2022

Yokozuna;

Umaga;

Rikishi;

Omos;

Kacy Catanzaro.

Most Wanted Pack – Release: 17. Mi 2022

Cactus Jack;

The Boogeyman;

Vader;

Ilja Dragunov;

Indi Hartwell.

Stand Back Pack – Release: 07. Juni 2022

Hurricane Helms;

Stacy Keibler;

A-Kid;

Wes Lee;

Nash Carter.

Clowning Around Pack – Release: 28. Juni 2022

Doink the Clown;

Ronda Rousey;

The British Bulldog;

Mr. T;

Doudrop;

Rick Boogs.

The Whole Dam Pack – Release 19. Juli 2022

Rob Van Dam;

Logan Paul;

Machine Gun Kelly;

LA Knight;

Xia Li;

Commander Azeez.

Machine Gun Kelly kommt zudem ein besonderer Auftritt zugute, der nicht nur als spielbarer Charakter in WWE 2K22 vertreten ist, sondern auch das Gesicht der Werbekampagne ist und den Soundtrack zusammengestellt hat.

WWE 2K22 ist ab sofort erhältlich.