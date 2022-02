WWE 2K22 mit Musik von Machine Gun Kelly, Motorhead, Wu Tang Clan & weiteren

2K Games gibt heute einen Ausblick auf den Soundtrack von WWE 2K22, der einige namhafte Musiker umfasst.

Mit an Bord ist hier unter anderem Machine Gun Kelly, der als offizieller Executive Soundtrack Producer fungiert und nach eigenen Aussagen ein langjähriger Fan der WWE ist, ob bei den Live-Shows, den Spielen oder im TV.

Machine Gun Kelly wird zudem als spielbarer Charakter in WWE 2K22 vertreten sein, der hier ein Match in Form eines DLC-Inhaltes bestreiten wird, der nach dem Release erscheint. Zudem plant 2K Games eine Werbekampagne, in der Kelly mehrfach einen Auftritt haben wird.

„Machine Gun Kelly ist seit mehr als einem Jahrzehnt ein fester Bestandteil der WWE-Familie, darunter Auftritte bei WrestleMania und Tribute to the Troops, Soundtracking unserer erstklassigen Live-Events mit seiner Musik und häufigen Auftritte in der Handlung von WWE-Programmen im Laufe der Jahre.“ sagte Neil Lawi, Senior Vice President und General Manager der WWE Music Group. „Er hat einen einzigartigen Soundtrack für WWE 2K22 kuratiert, der nicht nur seine eigene Musik, sondern auch eine Vielzahl von Künstlern von The Weeknd bis KennyHoopla enthält. Der 12-Track-Soundtrack ist die perfekte Ergänzung zum verbesserten Gameplay dieser Ausgabe.“ 2K Games

Auszug aus dem Soundtrack

Was den Soundtrack betrifft, hat er die folgende Liste persönlich zusammengestellt:

Machine Gun Kelly – „Concert for Aliens“

Machine Gun Kelly ft. YUNGBLUD & Bert McCracken – „Body Bag“

Wu Tang Clan – „Protect Ya Neck“

Motorhead – „Iron Fist“

Poppy – „Say Cheese“ (Live NXT-Version)

Royal Blood – „Typhoons“

Bring Me The Horizon – „Happy Song“

The Weeknd – „Heartless“

Turnstile – „I Don’t Wanna Be Blind“

Asking Alexandria – „The Final Episode (Let’s Change the Channel)”

KennyHoopla – „Hollywood Sucks“

Einen kleinen Vorgeschmack auf den Soundtrack gibt es im nachfolgenden Video. WWE 2K22 erscheint am 08. März 2022.