WWE 2K24: Laut Tests der erste Hit in diesem März

„WWE 2K24 ist ein gutes Spiel und führt Rhodes in das gelobte Land der Wrestling-Videospiele, aber im Moment liegt es bei Weitem nicht an der Spitze der Tabelle.“

„WWE 2K24 ist ein so umfassendes Wrestling-Spiel mit allen Features, dass ich für die Kapitulation des Franchise vor ein paar Jahren dankbar bin. Ohne sie wäre der digitale Ring wahrscheinlich nicht das, was er heute ist, und er hätte sicherlich nicht von den drei Jahren der Fürsorge, des Respekts und des Fundaments profitiert, die wir heute genießen. Stattdessen bliebe die Geschichte unvollendet.“

Das hat sich für 2K offenbar gelohnt, denn „WWE 2K24“ glänzt geradezu in den ersten Reviews, in denen man mehr als nur ein jährliches Update abliefert.

WrestleMania stellt das in diesem Jahr das absolute Highlight von „WWE 2K24“ dar. Das Spektakel ist vollgepackt mit den größten Matches aus 40 Jahren Wrstling-Geschichte, in denen die Spieler die ikonischen Momente einiger der WWE-Legenden und Superstars nachspielen können.

Das Spiel kehrt in diesem Jahr nicht nur mit einem umfassendem Roster zurück, spektakuläre Modi wie die Hommage an WrestleMania in 2K Showcase of the Immortals, Meine STORY, Meine FRAKTION, Mein GM und brandneue Matchtypen wie Gastringrichter und Gauntlet lassen die Wünsche aller WWE-Fans nun wieder wahr werden.

„WWE 2K24“ scheint das Tal endgültig hinter sich gelassen zu haben, in das die Serie zuletzt gestürzt ist. Die ersten Reviews zum Spiel bescheinigen den ersten Hit in diesem März.

What do you think?