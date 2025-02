WWE 2K25 – Das komplette Roster wurde enthüllt

Insgesamt sind es über 300 spielbare Figuren, die in den vielen unterschiedlichen Spielmodi eingesetzt werden können. Natürlich wird es aber auch wieder ermöglichen, eigene Wrestler zu erstellen und so auch ein paar Lücken im Roster zu füllen. 25 Superstars aus dem Vorgänger haben es nämlich nicht ins Spiel geschafft, darunter etwa der Rapper Post Malone und der Boxer Muhammad Ali, aber auch WWE-Ikonen wie MVP, Bobby Lashley oder Shane McMahon.

