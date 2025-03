WWE 2K25: Das sagen die ersten Reviews zum diesjährigen Ableger

WWE 2K25 von 2K Games erscheint diese Woche und muss sich den ersten internationalen Kritiken stellen. Kann die Serie ihr triumphales Comeback aus dem Vorjahr fortsetzen oder ist sie mit neuen Features wie The Island für ein Wrestlingspiel zu ambitioniert?

Ersten Tests zufolge verspricht das Spiel, das Wrestling-Erlebnis auf eine neue Ebene zu heben. Anhand verschiedener Reviews beleuchten wir hier die wichtigsten Aspekte von WWE 2K25, beginnend mit der visuellen Präsentation.

Die grafische Darstellung von WWE 2K25 wird unterschiedlich bewertet. Während einige Charaktermodelle verbessert wurden, um ihren realen Vorbildern näherzukommen, haben andere Bereiche, insbesondere die Texturqualität, an Detailgenauigkeit verloren. Einige Elemente erinnern noch an frühere Konsolengenerationen, was darauf hindeutet, dass eine vollständige Anpassung an die aktuellen technischen Möglichkeiten noch aussteht.

Spielmodi und Features

WWE 2K25 führt mehrere neue Spielmodi ein, darunter den „Bloodline Rules“-Modus, der erstmals bei WrestleMania 40 vorgestellt wurde und Eingriffe von Verbündeten während eines Matches ermöglicht. Der aktualisierte Brawl-Modus bietet neue Außenumgebungen, die das Spielerlebnis erweitern. Der „Underground Mode“ kombiniert Elemente aus MMA und Pro-Wrestling, wobei das Fehlen von Seilen und NPCs, die den Ring umgeben, für eine ungewöhnliche Atmosphäre sorgen. Allerdings wird dieser Modus mehr als Neuheit denn als unverzichtbares Feature betrachtet.

Ein bemerkenswertes Feature ist die Möglichkeit, die Kamerawinkel während der Einmärsche manuell anzupassen. Spieler können zwischen verschiedenen Perspektiven wählen, was das Eintauchen in das Spielgeschehen verstärkt. Der Spectator-Modus ermöglicht es zudem, Matches im Simulationsstil zu verfolgen, was besonders für Fans interessant ist, die Wert auf Authentizität legen.

Roster und Charakterfreischaltung

Mit über 300 spielbaren Wrestlern bietet WWE 2K25 das bisher größte Roster in einem Wrestling-Spiel. Allerdings sind einige Superstars hinter Spielmodi wie MyRise und Showcase verborgen, was nicht bei allen Spielern auf Zustimmung stößt. Dennoch erhöhen freischaltbare Charaktere wie Hulk Hogan und Yokozuna den Reiz des Spiels.

Das Gameplay von WWE 2K25 bleibt dafür größtenteils unverändert, was sowohl positiv als auch negativ gesehen werden kann. Die Einführung eines neuen Archetyps und die Wiedereinführung von Chain Wrestling fügen dem Spiel jedoch neue Facetten hinzu. Die größten Verbesserungen betreffen die Spielmodi MyGM und Universe, die nach mehreren Iterationen nun als nahezu perfektioniert gelten.

Audio und Sounddesign

Die Audioqualität von WWE 2K25 wird allgemein positiv hervorgehoben. Die Kombination aus Kommentaren, Publikumsreaktionen und Soundeffekten schafft eine authentische Atmosphäre. Die Kommentatoren leisten hervorragende Arbeit, um die Matches realistisch klingen zu lassen, während die Musikauswahl in den Menüs Geschmackssache bleibt.

Trotz der zahlreichen Verbesserungen gibt es auch Kritikpunkte. Einige Animationen wirken veraltet, und die Monetarisierung in Online-Modi wie „The Island“ wird als problematisch empfunden. Diese Modi weisen Mikrotransaktionen auf, die das Spielerlebnis beeinträchtigen können. Zudem wird bemängelt, dass WWE 2K25 in einigen Bereichen zu sicher agiert und keine revolutionären Neuerungen bietet.

WWE 2K25 stellt damit einen soliden Beitrag zur Serie dar, mit verfeinertem Gameplay und erweiterten Spielmodi. Die Einführung neuer Features und die Erweiterung des Rosters bieten den Spielern vielfältige Möglichkeiten. Dennoch könnten veraltete Animationen und fragwürdige Monetarisierungsstrategien einige Fans enttäuschen. Insgesamt ist WWE 2K25 ein Schritt in die richtige Richtung, der jedoch noch Raum für zukünftige Verbesserungen lässt. Am Ende reichte es für einen Metascore von 84.