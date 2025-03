WWE 2K25: Ein epischer Mix aus Wrestling und Basketball im Season Pass

WWE 2K25 sorgt für eine Explosion in der Welt der Wrestling-Videospiele – und das nicht nur durch die gewohnt packende Action im Ring. Dieses Jahr dürfen sich Fans auf ein einzigartiges DLC-Angebot freuen, das eine unerwartete Mischung aus Wrestling-Legenden und NBA-Stars bietet. 2K hat mit dem neuen DLC-Kader einige echte Überraschungen im Gepäck, darunter legendäre TNA-Wrestler und namhafte Basketballspieler, die noch nie zuvor im WWE-Universum aufgetaucht sind.

TNA-Wrestler betritt neues Terrain

Ein wahres Highlight des DLCs ist der Eintritt von Abyss, der als TNA-Legende in die WWE-Welt eintritt. Der Hardcore-Warrior, bekannt für seine brutalen Matches und seine mysteriöse Aura, hat in der Vergangenheit nie die WWE betreten – aber jetzt dürfen wir ihn endlich in einem Videospiel erleben. Für viele Fans ist dies ein wahrgewordener Traum, der nicht nur die Wrestling-Welt aufmischt, sondern auch ein Stück Wrestling-Geschichte mit sich bringt.

Doch Abyss ist nicht der einzige TNA-Star, der ins Spiel kommt. Auch Alex Shelley und Chris Sabin, das legendäre Motor City Machine Gun-Duo, machen ihr WWE-Debüt in diesem DLC. Die beiden haben jahrelang außerhalb der WWE für Furore gesorgt, bevor sie 2024 ihre Reise in die größte Wrestling-Organisation der Welt fortsetzten. Ihre Charaktere im Spiel dürften besonders für langjährige Fans von TNA eine ganz besondere Attraktion darstellen.

WWE 2K 25 Season Pass Roster

Aber nicht nur Wrestling-Fans kommen auf ihre Kosten. Das Dunk & Destruction-Paket wird nicht nur von Abyss und The Great Khali geziert, sondern enthält auch gleich drei noch unbekannte NBA-Stars, die ihren Platz im WWE-Ring einnehmen. Die Kombination von Wrestling und Basketball in einem DLC-Paket ist ein gewagter, aber faszinierender Schritt, der das Potenzial hat, ein ganz neues Publikum anzusprechen.

Die New Wave und Fearless-Pakete halten ebenfalls Überraschungen bereit, denn sie beinhalten einen prominenten Gast, dessen Identität bisher ein Geheimnis bleibt. Die Spannung unter den Fans steigt – wer wird die nächste große WWE-DLC-Überraschung?

Ein weiteres Jahr voller Innovationen

Abgesehen von den spannenden DLC-Inhalten bringt WWE 2K25 auch einige neue Features mit sich, die das Spiel auf das nächste Level heben. Der The Island-Modus, exklusiv für PS5 und Xbox Series X/S, verspricht eine völlig neue Spielerfahrung. Dazu kommen geschlechtsübergreifende Matches, ein Showcase-Modus rund um die Bloodline und die Rückkehr des Kettenwrestlings – für Fans, die sich nach einer intensiveren und realistischeren Wrestling-Erfahrung sehnen. Neue Match-Typen wie Bloodline Rules und Underground erweitern die Möglichkeiten und versprechen unzählige Stunden an Action.

Für die Wrestling- und Basketball-Fans ist WWE 2K25 definitiv ein Muss. Mit einem so innovativen DLC-Kader und aufregenden neuen Spielmodi ist das Spiel auf dem besten Weg, der unangefochtene King im Wrestling-Videospiel-Universum zu werden. Also, worauf wartest du noch? Hol dir deinen Season Pass und steig in den Ring – es warten Legenden und Stars auf dich!