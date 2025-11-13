WWE 2K25 – Saturday Night’s Main Event Pack bringt die Golden Era zurück

WWE 2K25 erweitert heute seinen Content-Katalog um das Saturday Night’s Main Event Pack, das fünf legendäre Superstars der „Golden Era“ zurück in den Ring bringt.

Mit dabei: Jesse Ventura, „Mr. Wonderful“ Paul Orndorff, Tito Santana, Junkyard Dog und Sid Justice stehen ab sofort bereit, ergänzt durch über 60 neue Moves und Taunts. Für Fans bedeutet das nicht nur nostalgische Momente, sondern auch neue taktische Optionen in Matches und MyFaction.

Ein Blick zurück auf die Golden Era

Die 80er Jahre waren für die WWE mehr als nur Wrestling, es war eine Ära, die den Sport ins Mainstream-Fernsehen katapultierte. „Saturday Night’s Main Event“ spielte dabei eine Schlüsselrolle: Titelkämpfe, spektakuläre Stipulation Matches und Geschichten, die das Publikum fesselten, prägten eine Generation von Fans. Heute lassen sich die Auswirkungen dieser Zeit noch immer in der WWE erkennen. Mit dem neuen DLC holen Spieler genau diese Energie zurück

Die neuen Superstars im Fokus

Jesse Ventura , „The Body“, war nicht nur Wrestler, sondern auch Kommentator und später Gouverneur von Minnesota. Seine Präsenz auf dem Bildschirm war stets imposant, und seine Moves im Spiel spiegeln seine markante Aura wider.

, „The Body“, war nicht nur Wrestler, sondern auch Kommentator und später Gouverneur von Minnesota. Seine Präsenz auf dem Bildschirm war stets imposant, und seine Moves im Spiel spiegeln seine markante Aura wider. Paul Orndorff , „Mr. Wonderful“, ist unvergessen für seine Muskulatur und seinen Piledriver. Wer im Ring seine Moves einsetzt, spürt sofort die historische Bedeutung: Orndorff stand bereits beim Main Event der ersten WrestleMania gegen Hulk Hogan und Mr. T.

, „Mr. Wonderful“, ist unvergessen für seine Muskulatur und seinen Piledriver. Wer im Ring seine Moves einsetzt, spürt sofort die historische Bedeutung: Orndorff stand bereits beim Main Event der ersten WrestleMania gegen Hulk Hogan und Mr. T. Tito Santana punktet mit technischem Wrestling und unvergesslichen Finishern wie dem Flying Forearm Smash. Sein Beitrag zur ersten WrestleMania und zum King of the Ring 1989 zeigt, warum er auch heute noch zu den Favoriten der Community zählt.

punktet mit technischem Wrestling und unvergesslichen Finishern wie dem Flying Forearm Smash. Sein Beitrag zur ersten WrestleMania und zum King of the Ring 1989 zeigt, warum er auch heute noch zu den Favoriten der Community zählt. Junkyard Dog war charismatisch wie kaum ein anderer. Mit kraftvollen Headbutts und dem gefürchteten „Thump“-Powerslam ist er im Spiel eine spaßige, aber strategisch relevante Ergänzung.

war charismatisch wie kaum ein anderer. Mit kraftvollen Headbutts und dem gefürchteten „Thump“-Powerslam ist er im Spiel eine spaßige, aber strategisch relevante Ergänzung. Sid Justice beeindruckt mit seiner Größe und Powerbomb-Fähigkeiten. Ob gegen Bret Hart, Shawn Michaels oder The Undertaker – im Spiel bietet er eine dominante Präsenz für jeden Match-Typ.

Mehr als nur Nostalgie

Das DLC-Paket beinhaltet nicht nur neue Wrestler, sondern auch MyFaction-Karten, die strategische Tiefe im Modus hinzufügen. Fans können die Superstars einzeln oder über den Season Pass, Ringside Pass sowie in den Special Editions (Farewell Tour, Bloodline, Deadman) freischalten. Hinzu kommen kommende Belohnungen wie die Persona-Karte der WrestleMania 41-Version von Penta und ein neuer Galaxy Opal Token Market für besonders starke Karten.

Das Saturday Night’s Main Event Pack zeigt, wie WWE 2K25 klassische Ära-Ikonen modern interpretiert und spielerisch sinnvoll einbindet. Wer nostalgische Momente schätzt und gleichzeitig neue Moves ausprobieren möchte, findet hier reichlich Gelegenheit. Bleibt die Frage: Welche Golden Era-Legende wird in euren Matches zum Game-Changer?