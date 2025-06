WWE 2K25 – Shaquille O’Neal steigt bald in den Ring

WWE 2K25 erhält in Kürze prominenten Zuwachs: Shaquille O’Neal wird als spielbarer Charakter in das Wrestling-Spiel integriert. Im Rahmen des kommenden DLC „Dunk & Destruction“ können Spieler den früheren NBA-Star ab dem 25. Juni selbst in den Ring schicken. Entwickler Visual Concepts hat die Figur offiziell vorgestellt – inklusive eines ersten Trailers, der Shaqs typischen Einzug zeigt.

Dass ausgerechnet Shaquille O’Neal Teil von WWE 2K25 wird, mag auf den ersten Blick ungewöhnlich wirken, ergibt bei genauerem Hinsehen aber Sinn. Der ehemalige Basketballspieler ist seit Jahren bekennender Wrestling-Fan und trat bereits mehrfach bei WWE-Events auf – darunter ein Match bei WrestleMania 32. Im Vergleich zu manch anderem Celebrity-Gast in früheren 2K-Ablegern bringt Shaq also zumindest einen gewissen Wrestling-Bezug mit.

Spielerisch dürfte der 2,16-Meter-Riese allein durch seine Statur für spektakuläre Moves sorgen. Laut Entwickler zeigt das Ingame-Modell ein sehr gelungenes Abbild des Originals. Ein kleiner Wermutstropfen: Die Entrance-Musik stammt nicht aus Shaqs eigenem musikalischen Repertoire, was bei einigen Fans für Stirnrunzeln sorgt. Dabei hätte der ehemalige Rapper mit Songs wie „Biological Didn’t Bother“ durchaus Material geliefert.

Shaquille O’Neal’s not just dunking, he’s dropping elbows from the top rope!



