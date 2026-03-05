WWE 2K26 im Review-Check: Brillanz im Ring, Frust im Menü

Visual Concepts liefert mit WWE 2K26 eine technisch saubere Evolution ab, die den Fokus spürbar auf die Physik-Interaktion und eine dynamischere Präsentation legt. Während der Metascore von 77 auf der PS5 eine solide Qualität widerspiegelt, offenbart der Blick in die Details eine tiefe Kluft zwischen spielerischer Exzellenz und fragwürdigen Monetarisierungsstrukturen.

Gameplay-Tiefe trifft auf veraltete Progressions-Modelle

Die spielerische Basis von WWE 2K26 erntet fast durchgehend Lob für ihre Reife. SpazioGames (85) hebt hervor, dass die überarbeitete Physik und das dynamische Präsentationssystem den Geist des Sports besser einfangen als je zuvor. Die Kollisionsabfrage bei Objekten wirkt präziser, was besonders in den neuen Match-Typen für einen organischen Match-Fluss sorgt. XGN (75) bestätigt diesen Eindruck und spricht von signifikant verbesserten, realistischen Abläufen. Die Core-Loop im Ring ist so griffig wie nie. Ein notwendiger Schritt zur Simulation.

Inhaltlich klotzt WWE 2K26 ordentlich ran. Der Showcase-Modus rund um CM Punk wird von PSX Brasil (85) als emotionales Highlight gefeiert, das die Geschichte des „Best in the World“ hervorragend inszeniert. Auch die Tiefe in MyGM und dem Universe-Modus bleibt laut Restart.run (80) unerreicht, wenn es um die kleinteilige Planung eigener Shows geht. Daily Star geht mit einer 95 sogar fast bis zum Maximum und sieht das Spiel kurz vor der Perfektion, sofern die letzten Bugs via Patch bereinigt werden. Quantität und Qualität der Modi stimmen also weitestgehend.

Der Ringside Pass als Stimmungskiller

Die größte Kritik entzündet sich am neuen „Ringside Pass“ und der allgemeinen Grind-Lastigkeit. GamesRadar+ (70) zieht hier eine klare Grenze und empfiehlt sogar, mit dem Kauf zu warten, bis die Langzeitfolgen der MyFaction-Monetarisierung absehbar sind.

TechRadar Gaming (70) kritisiert scharf, dass bezahlte DLC-Inhalte zusätzlich hinter zeitaufwendigen Progressions-Wänden gesperrt werden. Wccftech (75) warnt sogar davor, dass die Serie sich gefährlich nahe an die aggressiven Mikrotransaktions-Modelle von NBA 2K herantastet. Ein harter Dämpfer für die Community-Loyalität.

Ausreißer und fundamentale Kritik

Völlig aus der Reihe tanzt Dexerto mit einer 40er-Wertung. Die Kritik hier: Das Spiel verzettele sich in immer neuen Match-Typen und dem Showcase-Format, anstatt die bestehenden Fundamente signifikant zu vertiefen. Während IGN Adria (80) noch von einer anhaltenden Erfolgsserie spricht, fordert dieser krasse Ausreißer ein Ende der jährlichen Iterations-Logik. Das System wirkt für manche erschöpft.

WWE 2K26 ist für Puristen das aktuell beste Wrestling-Erlebnis auf dem Markt. Die Mechaniken greifen, die Grafik-Engine liefert stabile Frametimes und die Atmosphäre in den Arenen ist referenzwürdig. Wer jedoch allergisch auf künstlichen Grind und den neuen Ringside Pass reagiert, wird trotz der spielerischen Klasse einen bitteren Beigeschmack verspüren. Ein Pflichtkauf für Fans des Sports, aber ein Warnsignal für alle, die eine faire Belohnungsstruktur erwarten.