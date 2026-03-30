WWE 2K26: Massiver XP-Boost und Gameplay-Fixes pünktlich zu WrestleMania

2K Games reagiert auf die Kritik am Grind in „WWE 2K26“ und verschenkt zum Start von Season 2 zahlreiche Stufenaufstiege im Ringside Pass. Zeitgleich schraubt Patch 1.07 an der Spielbalance, um die oft kritisierte Ausdauer-Mechanik in Multi-Man-Matches zu entschärfen.

Der Fortschritt im Ringside Pass von „WWE 2K26“ wird spürbar beschleunigt, indem Spieler für die aktuelle und kommende Season jeweils 20 Gratis-Stufen erhalten. Diese Anpassung greift direkt in das bisherige Progressions-System ein und senkt die Hürden für den Erhalt von Belohnungen massiv.

Das Ende des Grinds? Die Änderungen im Detail

Die wichtigste Nachricht für alle, die bisher am Fortschrittssystem verzweifelt sind: Die benötigten XP pro Stufe sinken in Season 2 dauerhaft von 800 auf 625 RXP. Dass 2K zusätzlich 20 Stufen für Season 1 und 2 verschenkt, sofern man sich vor dem 14. April einloggt, wirkt wie ein direktes Eingeständnis, dass die ursprüngliche Rate zu restriktiv war. Besonders spannend ist die Änderung für DLC-Käufer: Ab Season 2 werden alle vier Charaktere eines Pakets sofort auf Stufe 1 freigeschaltet. Das manuelle Freispielen der Zusatz-Superstars über den Pass fällt damit weg.

Neben dem Wirtschaftssystem liefert das Update 1.07 wichtige Korrekturen am Gameplay-Gerüst.

Ausdauer-Management: Die Regenerationsrate wurde erhöht. Das verhindert, dass Matches in der Endphase zu einer zähen Angelegenheit werden, weil den Superstars nach jeder Aktion die Luft ausgeht.

Die Regenerationsrate wurde erhöht. Das verhindert, dass Matches in der Endphase zu einer zähen Angelegenheit werden, weil den Superstars nach jeder Aktion die Luft ausgeht. Multi-Man-Matches: Konter kosten in Kämpfen gegen mehrere Gegner nun weniger Ausdauer. Das ist eine entscheidende taktische Verbesserung für Formate wie Triple Threat oder Fatal 4-Way, in denen man bisher oft schutzlos war, wenn man zwei Attacken hintereinander abwehren musste.

Konter kosten in Kämpfen gegen mehrere Gegner nun weniger Ausdauer. Das ist eine entscheidende taktische Verbesserung für Formate wie Triple Threat oder Fatal 4-Way, in denen man bisher oft schutzlos war, wenn man zwei Attacken hintereinander abwehren musste. Referee-Interaktion: Wer gerne mal versehentlich (oder absichtlich) den Ringrichter trifft, fliegt nicht mehr sofort raus. Die Schadensschwelle bis zur Disqualifikation wurde angehoben.

2K nutzt das Momentum von WrestleMania 42, um die Wogen in der Community zu glätten. Die Kombination aus XP-Geschenken und Gameplay-Tweaks zeigt, dass man das Feedback zur „Ermüdung“ der Spieler – sowohl mechanisch im Ring als auch psychisch beim Grind – ernst genommen hat. Besonders der Modus „The Island“ profitiert durch das 2x-VC-Event (bis 15. April), was den kompetitiven PvP-Bereich kurzfristig beleben dürfte. Die vollständigen Patch-Notes können unter diesem Link eingesehen werden.

Reichen euch die 20 Gratis-Stufen aus, um den Ringside Pass zu beenden, oder ist euch das System grundsätzlich immer noch zu zeitaufwendig?