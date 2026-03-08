Latest

WWE 2K26 Ringside Pass: Alle 24 DLC-Wrestler und Release-Zeitpläne

Die komplette DLC-Liste für WWE 2K26: Erfahren Sie alles über die 24 Wrestler im Ringside Pass, von den Hardy Boyz bis Danhausen. Alle Release-Termine im Check.

Wwe 2k26

2K Games hat das vollständige Line-up für den WWE 2K26 Ringside Pass bestätigt. Insgesamt 24 zusätzliche Charaktere werden in sechs Wellen bis Oktober 2026 veröffentlicht, darunter prominente Rückkehrer wie die Hardy Boyz und aktuelle Neuzugänge wie Danhausen.

Die DLC-Roadmap setzt einen deutlichen Schwerpunkt auf die Attitude Era und klassische Tag-Teams. Fans können sich insbesondere auf die Rückkehr von Matt und Jeff Hardy in Season 4 freuen. Trotz ihres aktuellen Engagements bei TNA Wrestling werden sie Teil des Spiels sein, das in diesem Jahr die Attitude Era thematisiert.

Ebenfalls angekündigt sind die „Natural Disasters“ (Earthquake und Typhoon), die das DLC-Jahr im Oktober in Season 6 abschließen. In Season 2, die pünktlich vor WrestleMania 42 im April erscheint, folgen zudem die Mitglieder von „Demolition“ (Ax, Smash und Crush).

Neuzugänge und die Frauen-Division

Mit Danhausen integriert 2K einen aktuellen Neuzugang, der erst kürzlich beim Elimination Chamber Event sein WWE-Debüt feierte. Er wird in Season 5 (September) zusammen mit Brie Bella erscheinen, womit die Bella Twins im Spiel komplettiert werden. Die DLC-Wellen bringen zudem ehemalige Divas Champions zurück: Kelly Kelly ist bereits in Season 2 (April) verfügbar, während Torrie Wilson in Season 3 (Juni) folgt.

Das Verteilungsschema sieht monatliche bis zweimonatliche Updates vor. Während Käufer der Premium-Editionen bereits seit dem 6. März Zugriff auf das Hauptspiel und die erste DLC-Welle (u.a. El Hijo del Vikingo) haben, erfolgt der globale Standard-Release am 13. März. Der Ringside Pass umfasst pro Season jeweils vier Charaktere.

Vollständige Liste der Ringside Pass DLCs

Season 1 (6. März)

  • El Hijo del Vikingo
  • Flammer
  • Psycho Clown
  • Mr. Iguana

Season 2 (April, vor WrestleMania 42)

  • Demolition Ax
  • Demolition Crush
  • Demolition Smash
  • Kelly Kelly

Season 3 (Juni)

  • Brian Pillman
  • La Parka
  • Matt Cardona
  • Torrie Wilson

Season 4 (Juli)

  • Jeff Hardy
  • Jelly Roll
  • Lady Shani
  • Matt Hardy

Season 5 (September)

  • Bam Bam Bigelow
  • Brie Bella
  • Danhausen
  • Pagano

Season 6 (Oktober)

  • Earthquake
  • Octagon Jr.
  • Royce Keys
  • Typhoon

WWE 2K26 ist seit dem 6. März im Early Access und ab dem 13. März regulär erhältlich. Der Ringside Pass bietet über einen Zeitraum von sieben Monaten kontinuierlich neue Inhalte (24 Wrestler), wobei die Veröffentlichungstermine der Seasons 2 bis 6 als monatliche Meilensteine bis in den Herbst 2026 gesetzt sind.

