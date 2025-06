Xbox 2025: Phil Spencer über neue Hardware, Studio-Zusammenarbeit und ein starkes Line-up

Im Rahmen der Summer Game Fest Play Days hat sich Xbox-Chef Phil Spencer im offiziellen Xbox-Podcast locker, aber konkret zur Gegenwart und Zukunft der Marke Xbox geäußert. Während Sony zuletzt mit der PS5 Pro und PlayStation Portal energisch ihre Marktstellung verteidigte, zeigte sich Spencer betont optimistisch. Und ja – auch neue Hardware spielt dabei eine Rolle.

Xbox 2025: Das stärkste Jahr bisher?

Spencer bezeichnet 2025 als ein „großartiges Jahr für Xbox“. Und das ist kein leeres PR-Geblubber. Die Liste an Exklusivtiteln kann sich tatsächlich sehen lassen: „Avowed“, „South of Midnight“ oder „Clockwork Revolution“, plus gleich zwei neue Spiele von Obsidian: „Grounded 2“ und „The Outer Worlds 2“. Hier feuert Xbox aus allen Rohren – wie einst PlayStation in ihren goldenen PS4-Zeiten, als gefühlt jeden Monat ein Hit vom Band lief.

Spencer betont dabei besonders die Zusammenarbeit zwischen den internen Studios. Technologien wie Unreal Engine oder ID Tech werden teamübergreifend geteilt, was laut ihm direkt zur gestiegenen Qualität beiträgt. Besonders hervorgehoben wurden Obsidian und inXile – Studios, die laut Spencer ihre kreativen Möglichkeiten inzwischen „voll ausleben“.

Handhelds, Game Pass und Japan

Ein zentraler Punkt im Podcast war die neue Handheld-Kooperation mit ASUS: Die ROG Ally Xbox Edition wird eine dedizierte Xbox-Experience auf einem Windows-Gerät bieten – samt Play Anywhere und Cross-Progression. Spencer betont die enge Zusammenarbeit mit dem Windows-Team, um das Gerät trotz offenem System „konsolenartig“ und einfach bedienbar zu machen.

Ein weiterer Fokus liegt weiterhin auf Japan. Mit „Final Fantasy XVI“, „Final Fantasy VII Remake“, „Persona 4 Revival“ und „Metaphor: ReFantazio“ zeigt Xbox, dass man die Partnerschaft mit Square Enix, Atlus und anderen japanischen Studios nicht nur pflegt, sondern strategisch ausbaut. Spencer spricht hier ausdrücklich von einem „Vertrauensverhältnis“ – ein Seitenhieb in Richtung Sony, bei dem manche Titel zunächst exklusiv landen?

Konsolenkrieg? Ja, ein bisschen schon

Zwar spricht Spencer wie gewohnt diplomatisch, aber zwischen den Zeilen ist klar: Xbox sieht sich selbst zunehmend als Vorreiter in puncto Zugänglichkeit, Vielfalt und globaler Studio-Kollaboration. Besonders Game Pass und Play Anywhere seien laut Spencer mittlerweile fest etablierte Größen – nicht nur bei First-Party-Titeln, sondern auch bei Drittherstellern.

Spencer geht auch bewusst auf Serien wie Fable, Gears und Forza ein, die 2026 – zum 25-jährigen Xbox-Jubiläum – wieder in den Fokus rücken sollen. Und auch wenn er Sony und Nintendo nicht direkt nennt, bleibt der Subtext: Xbox will auf allen Plattformen präsenter sein – inhaltlich, technisch und geografisch. Die anfangs noch leicht belächelte Strategie der massenhaften Studiokäufe trägt nun unübersehbar Früchte.

Natürlich will man Sony nicht schlechtreden – die PlayStation hat ihre festen Stärken, keine Frage. Aber wenn man sich das aktuelle Line-up von Xbox anschaut, fällt der Vergleich schwer zugunsten von Sony auszugehen. Während Microsoft mit einem prall gefüllten Portfolio an Exklusivtiteln und neuen IPs glänzt, wirkt Sonys Veröffentlichungsplan für die nächsten Monate eher dünn. Der einzige Trost für PlayStation-Spieler: Viele der angekündigten Titel wie „Gears of War Reloaded“ oder „The Outer Worlds 2“ erscheinen auch für die PS5 – ein klarer Beleg dafür, wie sehr sich die Xbox-Strategie inzwischen geöffnet hat.

In der Summe zeichnet Phil Spencer das Bild eines Xbox-Ökosystems, das sich nicht mehr nur auf Konsolen definiert, sondern auf Inhalte, Vernetzung und technische Breite setzt. Ob das reicht, um sich langfristig gegen PS5 Pro und Co. zu behaupten, bleibt offen – aber langweilig wird’s 2025 für Xbox-Fans ganz sicher nicht.

Was haltet ihr von Xbox‘ Strategie für 2025? Zu wenig Konsole, zu viel Cloud – oder genau der richtige Weg? Diskutiert mit!