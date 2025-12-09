Xbox 2026: Microsoft teasert große Pläne zum 25. Jubiläum

Xbox-Fans dürfen sich 2026 auf mehr als nur Routine-Updates freuen. In einem kurzen BBC-Interview zur neuen Handheld-Konsole ROG Xbox Ally X sprach Jason Ronald, Vice President für Xbox Gaming Devices, über die Zukunft der Marke, und machte dabei einige vielversprechende Andeutungen.

ROG Xbox Ally X als Startpunkt

Der BBC-Bericht (via X) kombiniert Hands-on-Impressionen des ROG Xbox Ally X mit ersten Tests des Geräts. Das Handheld liefert überraschend solide Performance bei PC-Titeln und Game Pass Cloud Gaming. Ronald betonte, dass die Technologie, die Spielergewohnheiten und der Markt nun endlich den richtigen Zeitpunkt für Xbox-Handhelds bieten. Anders gesagt: Microsoft hat die Wartezeit genutzt, um ein Gerät zu bauen, das wirklich Sinn macht.

Interessant wurde es, als Gerken Ronald direkt auf die Erweiterung der Abwärtskompatibilität ansprach. Ronald schwieg zunächst, deutete dann aber an, dass Xbox 2026 einiges in dieser Richtung zu bieten haben könnte: „Ich kann heute nichts ankündigen, aber 2026 feiern wir das 25-jährige Jubiläum von Xbox. Wir wollen das Erbe würdigen und gleichzeitig die Zukunft des Xbox-Ökosystems definieren.“

Diese Aussage lässt Raum für Spekulationen: Mehr Original-Xbox-Titel auf Game Pass wären ein logischer Schritt, vor allem mit dem breiten Portfolio von Activision unter Microsofts Dach. Ob das wirklich passiert, bleibt offen, doch Ronalds Worte sind eindeutig genug, um Hoffnungen zu wecken.

Xbox 2026: Was wir erwarten können

Klar ist: 2026 steht ein Meilenstein an. Neben möglichen Ankündigungen für neue Hardware und Software-Features deutet Ronalds Tonfall an, dass Xbox das Jubiläum nutzen will, um die Marke umfassend zu feiern, und nicht nur durch Marketing-Gimmicks. Fans sollten sich also auf handfeste Infos zu Spielen, vielleicht Backward-Compatibility und wahrscheinlich weitere Überraschungen einstellen.

Viel ist noch unklar, aber die Andeutungen sind spannend. Xbox 2026 könnte mehr werden als ein Jubiläum, es könnte ein echter Blick in die Zukunft der Marke sein. Wer Wert auf klassische Titel legt, sollte genau hinschauen: Die nächsten Monate könnten interessant werden.