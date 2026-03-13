ROG Xbox Ally X: Microsoft rollt demnächst „Auto SR“ für KI-Upscaling aus

Microsoft integriert im April 2026 das KI-basierte Upscaling-Verfahren „Automatic Super Resolution“ (Auto SR) nativ für den ROG Xbox Ally X. Die Technik nutzt die NPU des Handhelds, um die Performance bei gleichbleibender Bildschärfe um bis zu 30 Prozent zu steigern.

Im Gegensatz zu bestehenden Lösungen wie Nvidias DLSS oder AMDs FSR setzt Microsofts Auto SR direkt auf der Ebene des Betriebssystems an. Technisches Herzstück ist die NPU (Neural Processing Unit) des verbauten AMD Ryzen AI Z2 Extreme Chipsets in der Xbox Ally X. Da das Basismodell der Xbox Ally über keine dedizierten NPU-Kerne verfügt, bleibt das Feature exklusiv der X-Variante vorbehalten.

Die Technik entlastet die GPU, indem Spiele intern in einer niedrigeren Auflösung (etwa 720p) berechnet und anschließend durch KI-Algorithmen auf 1080p oder höher skaliert werden. Microsoft gibt an, dass dadurch Leistungssteigerungen von bis zu 30 Prozent erzielt werden können.

Integration auf Systemebene

Ein wesentlicher Unterschied zu DLSS oder FSR ist die Unabhängigkeit von Spieleentwicklern. Während herkömmliche Upscaler manuell in den Programmcode eines Spiels integriert werden müssen, funktioniert Auto SR laut Microsofts Dokumentation systemseitig. Die Unterstützung ist zum Start auf Titel allerdings beschränkt, die auf DirectX 11 oder DirectX 12 basieren.

Frühere Analysen bescheinigten der Technologie bereits eine Bildqualität, die teils über der nativen Auflösung lag, wenngleich sie damals noch hinter Nvidias DLSS zurückblieb. Die nun angekündigte Version für April stellt die erste breite Implementierung auf der Handheld-Hardware dar.

Die Einführung von Auto SR markiert den ersten praktischen Nutzen der NPU-Hardware im Gaming-Bereich des ROG Xbox Ally X. Nutzer profitieren ab April 2026 von einer höheren Bildrate bei Titeln unter DX11/12, sofern sie das X-Modell besitzen. Für Besitzer der Standard-Version ergibt sich mangels Hardware-Voraussetzung kein Mehrwert.

Erst vor wenigen Tagen hatte Microsoft erklärt, dass Handhelds weiterhin Teil ihrer Gaming-Strategie seien. Ob ein dediziertes Handheld von Microsoft selbst kommt, lässt man bisher offen.