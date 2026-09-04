Xbox-App landet offiziell auf TCL Smart-TVs

Microsoft bringt die Xbox-App in den kommenden Monaten auf ausgewählte Smart-TVs von TCL in über 25 Ländern. Damit wächst die Liste der Fernseher, auf denen Xbox Cloud Gaming direkt ohne Konsole läuft.

Game Pass direkt auf dem Fernseher

Für das Cloud-Streaming, das Microsoft bald künftig nach Stunden deckeln wird, braucht ihr lediglich die passende App auf einem unterstützten TCL-Modell, einen Bluetooth-Controller und das passende Abonnement. Spielstände, Erfolge und die Freundesliste werden nahtlos über das Microsoft-Konto synchronisiert, egal ob ihr von der Konsole, dem PC oder dem Fernseher einsteigt. Microsoft macht damit genau das, was seit Jahren die klare Strategie ist: Hardware-Hürden abbauen und das eigene Ökosystem auf möglichst vielen Bildschirmen platzieren.

TCL ist kein kleiner Fisch in der Branche. Der chinesische Hersteller baut nicht nur extrem günstige Displays in Serie, sondern fertigt als Auftragsfertiger in Zukunft auch die Bravia-TV-Serie für Sony. Dass Microsoft ausgerechnet TCL als Partner gewinnt, zeigt die Reichweite dieser Kooperation. Bei den Bravia-Geräten von Sony wird die Xbox-App aus Konkurrenzgründen aber wohl kaum auftauchen.

Welche konkreten Modellreihen und Baujahre von TCL das Update genau erhalten, behält Microsoft aktuell noch für sich. Auch ein exaktes Startdatum gibt es bisher nicht, außer der wage gehaltenen Zusage für die kommenden Monate.

Was das für die Community bedeutet

Für Gelegenheitszocker oder den Zweitfernseher im Schlafzimmer ist das ein extrem eleganter Schritt. Wer ohnehin ein Game-Pass-Abo besitzt, spart sich das Geld für eine Zusatzkonsole oder ein Streaming-Device.

Cloud Gaming bleibt am Ende aber ein Kompromiss für die Couch. Bei schnellen Shootern oder Titeln, die auf Reaktionszeit angewiesen sind, ersetzt der Stream schlicht keine echte Hardware. Latenz und Bildkompression bleiben spürbar.

Microsoft baut die Reichweite von Cloud Gaming konsequent aus, ohne dass Spieler erst Hunderte Euro für eine Konsole ausgeben müssen. Die fehlende Ankündigung konkreter TCL-Modellreihen dämpft den praktischen Nutzen zum jetzigen Zeitpunkt allerdings gewaltig.

Würdet ihr ein grafisch aufwendiges Spiel rein über die TV-App streamen, oder ist die Eingabelatenz ohne physische Konsole für euch ein klarer Dealbreaker?