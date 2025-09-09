Xbox auf der der Tokyo Game Show 2025 – Termin und Pläne zum Showcase

Microsoft gibt Gas in Asien: Am 25. September 2025 um 19 Uhr JST geht die Xbox-Übertragung zur Tokyo Game Show 2025 live. Wer in Europa einschalten will, sollte den Wecker stellen, denn um 12 Uhr deutscher Zeit geht’s los. Der Stream bringt Ankündigungen von Xbox-Teams weltweit, inkl. frischer Updates aus Japan und dem Rest Asiens.

Während Xbox wieder eine eigene Bühne aufbaut, verzichtet Sony dieses Jahr auf eine klassische Show. Einzelne PlayStation-Spiele sind zwar auf der Messe vertreten, doch der große Auftritt bleibt aus. Für Xbox also die Chance, im traditionell PlayStation-dominierten Japan sichtbarer zu werden.

Highlights auf der Messe

Das Programm liefert auch vor Ort ein paar echte Hingucker:

Ninja Gaiden 4 : Am Stand von Koei Tecmo können Besucher erstmals in Asien selbst Hand anlegen. Das Comeback der Serie verspricht schnellen, kompromisslosen Kampf mit modernem Look.

: Am Stand von Koei Tecmo können Besucher erstmals in Asien selbst Hand anlegen. Das Comeback der Serie verspricht schnellen, kompromisslosen Kampf mit modernem Look. ROG Xbox Ally & Ally X : Gemeinsam mit ASUS präsentiert Xbox die neuen Handhelds. Wer wissen will, wie sich die tragbaren Konsolen im Vergleich zum Steam Deck schlagen, bekommt hier Antworten.

: Gemeinsam mit ASUS präsentiert Xbox die neuen Handhelds. Wer wissen will, wie sich die tragbaren Konsolen im Vergleich zum Steam Deck schlagen, bekommt hier Antworten. Bethesda-Merchandise : Fallout, Starfield, Doom und sogar Oblivion – am Bethesda-Shop mit Infolens Geek Shop gibt’s offizielle Fanartikel, darunter exklusive Stücke, die bisher nie in Japan erhältlich waren.

: Fallout, Starfield, Doom und sogar Oblivion – am Bethesda-Shop mit Infolens Geek Shop gibt’s offizielle Fanartikel, darunter exklusive Stücke, die bisher nie in Japan erhältlich waren. Forza Horizon 6 gilt als mögliche Ankündigung, passend zum spekulierten Setting in Japan.

Dazu hat Xbox eine eigene visuelle Identität für die Messe entwickelt: Neonlichter, urbane Tokyo-Atmosphäre, viel Gaming-Symbolik – klingt kitschig, sieht aber tatsächlich ziemlich stylisch aus.

Was bedeutet das?

Wer Xbox verfolgt, darf auf frische Einblicke hoffen. Ob es große Überraschungen gibt, ist offen – Microsoft hält die Details noch unter Verschluss. Fakt ist aber: Der Auftritt zeigt, dass Xbox Asien nicht aufgibt, sondern stärker ins Rampenlicht rückt.

Und Sony? Das Unternehmen bleibt im Hintergrund. Klar, einzelne Titel tauchen auf, aber ohne eigene Show wirkt das fast so, als wolle man die TGS eher abhaken. Xbox nutzt die TGS 2025 somit clever, um Präsenz zu zeigen, mit einem Mix aus Fanservice (Ninja Gaiden, Bethesda-Merch) und Technik (ROG Ally X). Ob daraus mehr wird als ein Achtungserfolg, hängt von den Spielen ab.