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Xbox auf der Gamescom 2026: 140 Anspielstationen für Call of Duty, Gears und Fable

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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Xbox Gamescom 2026 zeigt 25 Spiele an 140 Stationen. Zocke Call of Duty: MW4, Gears of War: E-Day & METRO 2039 vom 27.–30. August in Halle 7 live an!

Xbox Gamescom

Microsoft belegt auf der Gamescom 2026 in Halle 7 Stand A-0.61 mit 140 Anspielstationen für 25 kommende Titel seinen bisher umfangreichsten Messeauftritt. Vom 27. bis 30. August können Besucher unter anderem „Call of Duty: Modern Warfare 4“ und „Gears of War: E-Day“ direkt vor Ort anspielen.

140 Anspielstationen und 25 Titel in Halle 7

Microsoft setzt bei der Gamescom 2026 in Halle 7 (Stand A-0.61) auf physische Hardware-Präsenz statt reiner Videomaterial-Präsentationen. Insgesamt stellt der Konzern 140 Gaming-Stationen bereit, um 25 kommende Spiele für Xbox Series X und PC vor Veröffentlichung zugänglich zu machen.

Das schafft Kapazität. Das 25-jährige Markenjubiläum wird vor Ort durch barrierefreie Infrastruktur flankiert, darunter höhenverstellbare Tische, Xbox Adaptive Controller und Gebärdensprach-Dolmetscher.

Modern Warfare 4, Gears of War: E-Day und Fable im Praxistest

Das Line-up priorisiert handfeste Gameplay-Demos etablierter Franchise-Namen. „Call of Duty: Modern Warfare 4“ steht mit seinem 6v6-Multiplayer auf der Xbox Series X bereit, wo Bewegungssysteme und Ballistik unter realen Hardware-Bedingungen auf den Prüfstand gestellt werden. „Gears of War: E-Day“ feiert seine weltweite Anspielpremiere der Kampagne vor dem offiziellen Verkaufsstart am 6. Oktober 2026. Der Termin steht.

Playground Games nutzt für „Fable“ ein Live-Demo-Theater, um das Zusammenspiel aus Nahkampf, Fernkampf und Magie im laufenden Spielbetrieb zu demonstrieren. Das Software-Angebot umfasst zusätzlich erste Anspiel-Sessions zu „METRO 2039“ vor dessen Release im Februar 2027, „Halo: Campaign Evolved“, „Minecraft Dungeons II“ und „Stranger Than Heaven“. Auf der Dritthersteller-Seite ergänzen Titel wie „Alien: Isolation 2“ und „STAR WARS Zero Company“ das Portfolio.

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Digitale Übertragungen und Messebetrieb

Für Zuschauer außerhalb des Messegeländes starten am 26. und 27. August jeweils ab 16:00 Uhr CEST Livestreams via YouTube und Twitch. Die Übertragungen umfassen Entwickler-Interviews und neues Gameplay-Material. Der reguläre Publikumsverkehr in Halle 7 läuft vom 27. bis 30. August. Das Xbox FanFest wird am 26. August zwischen 20:00 und 23:00 Uhr veranstaltet.

Microsoft verzichtet auf der Gamescom 2026 auf PR-Floskeln und stellt messbare Anspiel-Hardware bereit. 140 Stationen reduzieren zwar Wartezeiten in Halle 7 nur bedingt, ermöglichen aber einen Vorgeschmack auf Titel wie „Call of Duty: Modern Warfare 4“ oder „METRO 2039 „auf seriennaher Konsolen-Hardware.

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SOURCES:Xbox Wire
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