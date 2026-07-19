Xbox auf PS5: Singleplayer-Ports laut Microsoft weiterhin möglich

Microsoft will seine Release-Strategie für PlayStation 5 flexibler halten als bisher kommuniziert und schließt künftige Ports von reinen Singleplayer-Spielen auf die Sony-Konsole nicht mehr aus.

Xbox-Chef Matt Booty revidierte in einem Interview die bisherige Annahme, dass nur Live-Service-Titel für konkurrierende Plattformen erscheinen. Die Einstufung von Einzelspieler-Titeln als reine Xbox-Exklusivware wackelt. Die Verwirrung ist damit komplett.

Die Aufweichung der Exklusivität

Hintergrund der Debatte ist das Bestreben von Microsoft, die Rentabilität seiner über 20 Milliarden-Dollar-Franchises zu maximieren. Bisher galt in der Branche die Faustregel, dass Service-Games wie Sea of Thieves plattformübergreifend agieren, während storygetriebene Blockbuster wie Gears of War: E-Day oder Clockwork Revolution als Kaufargument für die Xbox-Hardware dienen. Diese Trennlinie existiert nicht mehr. Booty betonte explizit, dass die Fokussierung auf Singleplayer-Exklusivität keine in Stein gemeißelte Regel sei. Das Management entscheidet fallweise.

Diese Strategie ohne feste Leitlinien sorgt intern für erhebliche Unruhe bei den First-Party-Studios. Entwickler wie InXile Entertainment befürchten laut Berichten, durch wirtschaftlichen Druck und die jüngste Entlassungswelle bei Microsoft ins Visier von Sparmaßnahmen zu geraten, sollte die Reichweite ihrer Titel künftig künstlich beschränkt werden. Der Verkauf von Ninja Theory zeigt, wie schnell sich das Rad im Xbox-Kosmos dreht.

PC-Markt und Portierungs-Aufwand als Treiber

Aus technischer und wirtschaftlicher Sicht ist die Aufweichung der Exklusiv-Grenzen die logische Konsequenz der aktuellen Marktentwicklung. Die Entwicklungskosten für AAA-Titel im Singleplayer-Bereich überschreiten regelmäßig die Marke von 150 Millionen Dollar. Da die Hardware-Verkäufe der Xbox Series X/S im Vergleich zur PlayStation 5 stagnieren, reicht die eigene Plattform-Basis oft nicht aus, um diese Budgets zu amortisieren.

Der Portierungsaufwand von der Xbox zur PS5 ist dank der identischen AMD-Systemarchitektur beider Konsolen minimal. Beide Systeme nutzen modifizierte Zen-2-CPUs und RDNA-2-Grafikprozessoren. Ein Release auf der PS5 generiert für Microsoft fast ohne technische Hürden zusätzliche Umsatzströme im zweistelligen Millionenbereich. Sony selbst praktiziert diese Reichweiten-Maximierung seit Jahren erfolgreich über zeitversetzte PC-Releases. Microsoft geht nun den umgekehrten Weg und öffnet das Konsolen-Ökosystem.

Der Begriff der Plattform-Exklusivität verkommt bei Microsoft zur temporären Marketing-Hülse. Für Käufer bedeutet das: Der Erwerb einer Xbox-Konsole ist für das Spielen von Microsoft-Titeln langfristig nicht mehr zwingend erforderlich. Wer Geduld mitbringt, wird einen Großteil des Portfolios mittelfristig auf der PlayStation 5 spielen können. Microsoft priorisiert die Software-Marge vor dem Hardware-Absatz. Das Risiko trägt der Kunde, der in das Xbox-Hardware-Ökosystem investiert hat.